Ferit greu un motorista de 45 anys en un accident a Toses

Un home de 45 anys va resultar ferit greu al patir un accident amb la motocicleta mentre circulava per l'N-260 a l'altura de Toses (Ripollès). Segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), l'accident va tenir lloc al punt quilomètric 144 de la via al voltant de tres quarts d'una del migdia. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar una dotació terrestre dels Bombers de la Generalitat, una ambulància efectius dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter medicalitzat del SEM que va evacuar el motorista fins a l'Hospital Vall d'Hebron.

Precisament, els bombers també van haver d'actuar la nit de dissabte a diumenge en un accident de trànsit que hi va haver a Riells i Viabrea en el qual un turisme va impactar per darrere de l'altre a la via local. En aquest cas , només hi va haver dos ferits lleus i cap dels quatre ocupants dels vehicles va necessitar ser evacuat a l'hospital.