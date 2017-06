L'edat de les gironines per tenir el primer fill augmenta més d'un any en una dècada

L'edat de les mares primerenques ha augmentat en més d'un any en la darrera dècada. Si el 2006 les dones gironines tenien el primer fill als 28,6 anys, el 2016 l'edat mitjana per donar a llum per primera vegada va fregar la trentena, amb 29,96 anys de mitjana, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre indicadors demogràfics bàsics.

En general, indiquen les dades de l'INE, l'edat mitjana de les mares gironines -per parir qualsevol dels seus fills- també s'ha incrementat en un any, passant dels 30,16 del 2006 als 31,20 del 2016. La xifra suposa un lleuger increment respecte la dada del 2015, quan era de 31,16.

En el cas del conjunt de Catalunya, l'edat mitjana de les mares és de 32 anys i el 2015 era de 31,9. Les dones amb nacionalitat espanyola són mares una mica més tard, als 32,5 anys de mitjana, mentre que la maternitat a les dones de nacionalitat estrangera s'avança als 29,6 anys de mitjana.

I si l'edat per decidir-se a tenir fills ha retrocedit en els darrers deu anys, també ho ha fet el nombre de descendents per cada dona. Segons les estadístiques de l'INE, l'índex conjuntural de fecunditat -el nombre de fills per cada dona-, a Girona es va situar en 1,51 l'any passat, mentre que fa deu anys, el 2006, rondava els 1,6.

La dada és superior tant respecte a la mitjana espanyola, que és d'1,33, com la catalana -que se situa en 1,39 fills per mare. La diferència de procedència és clau, en aquest cas, ja que si les mares autòctones tenen 1,28 fills de mitjana, les d'origen estranger freguen els 1,85.



Menys naixements i defuncions

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'any passat es van registrar a Girona 7.150 naixements, el que representa una disminució del 5,17% respecte a l'anterior, quan van ser 7.540.

En el cas de les defuncions, a les comarques gironines se'n van comptabilitzar un 4,51% menys que el 2015. Concretament, a Girona hi va haver 6.112 morts, xifra que va permetre tancar el 2016 amb un saldo vegetatiu positiu, ja que hi va haver 1.139 naixences més que defuncions.

El mateix fenomen es va produir a Catalunya, que va comptar 5.148 naixements més que defuncions, mentre que, segons les dades per al conjunt de l'Estat donen el resultat invers, amb un saldo vegetatiu negatiu, ja que hi va haver 256 defuncions més que naixements.

Les dades provisionals de l'INE indiquen que durant l'any passat, arreu de l'Estat van néixer 408.384 infants, és a dir, 11.906 menys que l'any anterior, un 2,8%. Des del 2008, quan van néixer 519.779 criatures -el màxim en trenta anys-, el nombre de naixements s'ha reduït en 21,4%.

Pel que fa a la procedència de la mare, el 18,4% del total de nadons que van néixer a l'Estat tenien una progenitora estrangera (pel 17,9% del 2015.

Durant el 2016, van traspassar 409.099 persones, el que suposa un descens del 3,2% de les defuncions.

La taxa de mortalitat infantil va ser de 2,6 defuncions per cada miler de nens nascuts vius, una dècima menys que l'any anterior. La taxa es manté per sota del llindar del 3,0 per mil des de l'any 2013.