Alliberen més de 4.000 crancs a les conques gironines

El projecte Life Potamo Fauna de conservació de fauna fluvial d'interès europeu en l'àmbit de la Xarxa Natura 2000 d'espais protegits ha permès alliberar aquesta primavera més de 4.500 crancs autòctons a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga. Segons van informar els responsables d'aquestes accions, l'objectiu és recuperar aquesta espècie, greument amenaçada per la presència de crancs invasors que han introduït malalties com l' Aphanomyces astaci.

El projecte Life, que finalitza aquest any després de quatre anys de vigència, ha permès millorar les instal·lacions del Centre de Reproducció de Cranc de Riu Autòcton situat a Olot.

Ara, es disposa d'una important reserva tant d'exemplars reproductors de diferents conques hidrogràfiques com de joves procedents de la cria en captivitat.

Life Potamo Fauna està finançat per fons europeus en un 50 per cent i, a part d'en el cranc de riu autòcton, també s'incideix en la conservació d'altres espècies que estan amenaçades com la nàiada allargada, la tortuga de llac o els microcargols.