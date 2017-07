Salut evita pronunciar-se sobre el conflicte laboral de les ambulàncies gironines

El conseller de Salut, Toni Comín, ha evitat pronunciar-se sobre el conflicte laboral que s'allarga des de fa més d'un any entre els treballadors del servei d'ambulàncies de Girona i Transport Sanitari de Catalunya (TSC), l'empresa concessionària.

En una resposta parlamentària, el responsable de la conselleria de Salut s'ha limitat a recordar que el SEM «té el compromís de fer el seguiment de totes les problemàtiques relacionades amb el desplegament del concurs, corregint el que sigui pertinent dins l'àmbit de les seves competències», però que «tot i que el Servei Català de la Salut i el SEM vetllen pel respecte i l'acompliment de les condicions laborals dels treballadors de les empreses adjudicatàries de la gestió del servei públic de transport sanitari, cal remarcar que aquestes condicions laborals es fixen en les convenis col·lectius de treball, que són per deficinió la culminació de la negociació col·lectiva que uneix la voluntat de les dues parts -representació empresarial i representació dels treballadors- per a delimitar i concretar unes determinades condicions de treball per a la prestació dels serveis».

Comín respon així a diverses preguntes formulades a finals del mes de gener per la diputada de Catalunya Sí que Es Pot, Marta Ribas, sobre el conflicte entre treballadors i empresa, que ha acabat amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dóna la raó als treballadors.

La resolució judicial considera que TSC els va pressionar perquè s'abaixessin la categoria professional i el sou i obliga la companyia a restituir els canvis engegats a principis del 2017. Actualment el comitè d'empresa i la concessionària estan negociant un nou procés per remodelar el servei a les comarques gironines i els representants dels treballadors ja han denunciat que estan tornant a rebre «coaccions», mentre que TSC ho nega.

En les seves preguntes, Ribas demanava a Comín que expliqués les mesures adoptades per la conselleria per resoldre el conflcite entre els empleats i TSC i si l'oferta econòmica de l'empresa per guanyar la gestió del servei va causar la rebaixa de la categoria laboral dels treballadors.



La qualitat del servei

La diputada de Catalunya Sí Que Es Pot també interrogava el conseller de Salut sobre si la rebaixa de la categoria professional dels treballadors ha condicionat la qualitat del servei de transport sanitari i si aquesta baixada de les condicions laborals és un incompliment de les condicions d'adjudicació del servei, com han assegurat els treballaadors en diverses ocasions.