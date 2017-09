El conflicte de les ambulàncies s´enquista amb l´inci de la vaga total indefinida

Els treballadors de les ambulàncies gironines han complert l'amenaça d'endurir la vaga i, des de la mitjanit de dijous a divendres estan en vaga total indefinida. Passats tres dies d'aturades parcials, a les dotze de la nit del dia 8 va arrencar la vaga indefinida després que no s'hagi avançat en la negociació entre la plantilla i l'empresa concessionària, Transpot Sanitari de Catalunya (TSC), que fa setmanes que dura. La darrera reunió va ser dijous a la seu de l'empresa a Quart, en una trobada «informal» de la qual no es va aixecar acta, segons el portaveu del comitè de vaga, Joan Ramon Rodríguez, que va detallar que «dels dotze punts en discòrdia n'hi ha dos innegociables que portarem per la via judicial».

«Tant l'empresa com l'administració estan menystenint els motius que ens han dut a la vaga», va assenyalar Rodríguez, que va criticar la «poca implicació» de l'administració i la posició del conseller de Salut, Toni Comín, ahir en una interpel·lació parlamentària, «per la desconeixença de la problemàtica a Girona i la manca de voluntat per resoldre el conflicte», ja que des del comitè de vaga asseveren que sembla que «només ha escoltat i defensa la versió de l'empresa».



La versió de Comín

El conseller va assegurar a la cambra que «el motiu de fons» de la vaga és l'aplicació de l'article 4041 sobre les condicions laborals i de mobilitat dels treballadors, un procediment judicialitzat, perquè la plantilla ha interposat un demanda col·lectiva al TSJC.

«Hi ha una llista de reivindicacions que la part social reconeix que són secundàries, perquè la part principal del conflicte no està en la mesa de negociació», va dir Comín, que va recordar que el concurs per adjudicar el servei «ja estava fet» quan va arribar a la conselleria i que Salut vetlla pel compliment de les bases i participa en «una marató de negociacions» al Departament de Treball.

Per la seva banda, els treballadors van replicar que el 4041 és un tema a part i que cada un dels punts que reivindiquen «és prou important per si sol». Posen com a exemple l'ús de categories professionals fraudulentes, els contractes en frau de llei o l'estat de bases i vehicles, que Comín va assegurar que s'estan controlant de manera «ordinària i permanent».

«No hem parat d'inspeccionar i, quan ha calgut, no ens ha tremolat el bolígraf per sancionar», va indicar, tot i que els treballadors asseguren que les revisions només han tingut lloc «en ple procés de denúncia i vaga parcial».

Comín va detallar que s'han revisat 28 bases de transport sanitari urgent arreu de Catalunya, més de la meitat de les quals, gironines. Segons el conseller, el 83% de les bases catalanes «compleixen absolutament del tot els requisits» i en les altres hi ha «incompliments secundaris i menors, que en cap cas justificarien una resolució del contracte». A més, a Girona s'han inspeccionat 15 vehicles de transport urgent i vuit de no urgent.

Pel que fa a les sacions, va apuntar Comín, s'han incoat 138 expedients sancionadors –31 a Girona, el 22% del total– per qüestions relacionades amb el plec del concurs, l'estat de les bases, l'equipament dels vehicles, l'incompliment de les ITV o demores en els trasllats. S'han imposat multes que pugen a 794.948 euros a les concessionàries que treballen arreu del país.

A més, el conseller va apuntar que, tot i que TSC gestiona el servei en altres territoris, només té problemes a Girona.