Els treballadors de les ambulàncies titllen Toni Comín de «mentider»

Un centenar de treballadors de les ambulàncies gironines es van manifestar ahir pel centre de Girona per reclamar a la Generalitat que s'impliqui en la negociació i «deixi de mirar cap a un altre costat». Els sindicats acusen el conseller de Salut, Toni Comín, de «dir falsedats» en relació al conflicte.

El portaveu del comitè de vaga, Juanra Rodríguez, assegura que mantindran les aturades si Treball no rectifica, i Transports Sanitaris de Catalunya (TSC) no posa fil a l'agulla en relació als dotze punts que hi ha sobre la taula. Rodríguez va recordar que les demandes no són salarials sinó de la qualitat del servei, que denuncien que «ha quedat molt tocada» des que el Govern va atorgar la concessió a TSC fa un any i mig.

Amb crits de «Comín dimissió» i «Fora la màfia», un centenar de treballadors de TSC es van manifestar ahir pel centre de Girona. El motiu d'aquesta nova protesta és denunciar que el Govern «mira cap a un altre costat» en el conflicte que empresa i treballadors tenen obert i que ja fa setmanes que dura. El portaveu del comitè de vaga, Juanra Rodríguez, va deixar clar que un punt clau per trobar una solució és que el Govern s'hi involucri.

En aquest sentit, Rodríguez va lamentar les paraules del conseller de Salut al ple del Parlament a preguntes de la diputada de Catalunya Sí que es Pot Marta Ribas. El conseller va assegurar que es tractava d'un problema laboral i se'n desmarcava.

«No pot ser que se'n rentin les mans», va reblar Rodríguez, que també va fer-ne responsable el Departament de Treball, a qui reclama que torni a involucrar-se per resoldre la situació.Una situació que el portaveu va reconèixer que «està desgastant» els treballadors, però va afirmar que mantindran les protestes mentre no es trobi una solució tant per part de TSC com de la Generalitat.

Després de dues hores de manifestació pels principals carrers de Girona, on es van repartir díptics entre els conductors per informar-los, la marxa va acabar al parc de la Devesa. Allà, aprofitant que era mercat setmanal, van fer visible el seu malestar entre els veïns que hi havia. Tot plegat va acabar amb una xoriçada popular, per denunciar la direcció de TSC.



Una reunió infructuosa

Dijous passat TSC va convocar el comitè de vaga per intentar una reunió d'urgència abans d'una nova jornada de vaga. Rodríguez va explicar que la reunió «no va servir per desencallar res», i va lamentar que l'empresa «no hi posi més de la seva part». «Si nosaltres veiem que es resolen els dotze punts que hem posat sobre la taula, desconvocarem la vaga», va afirmar.

Un altre punt de discòrdia té a veure amb els serveis mínims dictats. En aquest sentit, les queixes a Treball no només són per la falta d'una nova mediació prevista sinó també pels serveis mínims decretats, d'un 90%.

Rodríguez assenyala que això es tradueix en el fet que la vaga només afecta «dues o tres» ambulàncies de la quinzena que hi pot haver operatives cada dia a la regió de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

Per als treballadors, aquest conflicte va més enllà de limitar-se a ser un tema laboral entre empresa i treballadors.

Per això, Rodríguez assegura que estan «perplexos» per l'actitud que tenen tant el CatSalut com el Departament de Treball en aquesta situació. De fet, afirma que les dues administracions guarden «un silenci sospitós» en aquest tema.

«Entenem que els diferents actors que van adjudicar el concurs a l'empresa TSC des de fa més de 20 mesos s'haurien de pronunciar», considera Rodríguez. Ara mateix assegura que les parts no tenen cap altra trobada prevista al Departament de Treball per fer una mediació malgrat que el conflicte s'hagi radicalitzat amb una vaga indefinida.

Per això, admeten que l'objectiu d'aquesta mobilització és «collar» la part pública de l'acord perquè també prengui part en les negociacions.