Nou de cada deu pacients gironins amb un infart arriben a temps a l´hospital

Nou de cada deu pacients gironins amb un infart agut de miocardi arriben en menys de 90 minuts a l'hospital, un temps que es considera clau per al tractament mèdic. L'any 2016, a la regió sanitària de Girona es van activar Codis Infart, els protocols de coordinació que fan servir els diferents nivells assistencials per atendre el més ràpid possible patologies en què el temps és clau per al resultat final, per a 205 pacients. En el 90,1% dels casos, aquests pacients van poder arribar a l'hospital abans de l'hora i mitja, segons les dades de l'informe de la Central de Resultats relatives a les emergències mèdiques, una eina de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que permet avaluar el funcionament del sistema sanitari.

L'informe de la Central de Resultats recull que des de fa uns anys el Codi Infart s'ha situat en una fase estable d'activacions - concretament, l'any passat, a tot Catalunya van ser 1.643-. És rellevant la millora en el temps entre la realització de l'electrocardiograma, com a eina diagnòstica, i l'arribada al centre hospitalari idoni amb capacitat de realitzar el tractament definitiu, l'angioplàstia primària.

Les dades del 2016 recullen una millora a les comarques gironines, on s'ha experimentat un augment en el percentatge de malalts inclosos dins els 90 minuts, però també evidencien resultats desiguals segons el territori.

El 92,5% dels Codis Infart que s'activen a Catalunya arriben a l'hospital corresponent en menys de 90 minuts. A la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana; així com Lleidai el Camp de Tarragona, superen el percentatge i arriben als 96,6%, el 95%, el 94,8% i el 94%, respectivament; mentre que a la Catalunya Central no se supera el 70%, una xifra que s'explica per la necessitat de derivar els pacients a altres regions sanitàries amb els recursos hospitalaris adequats.

A l'Alt Pirineu i Aran i les Terres de l'Ebre, tot i no arribar a la mitjana de Catalunya, s'observa una millora respecte de l'any anterior, ja que s'arriba al 78,5% i 88,1%, respectivament, segons la Central de Resultats.



La valoració de l'ictus

Pel que fa als Codis Ictus, l'any passat se'n van activar 424 a la regió sanitària de Girona i 3.664 arreu de Catalunya. En el cas de Girona, 87,5% dels pacients van arribar a l'hospital abans de 90 minuts i ha crescut significativament el nombre de malalts als quals s'ha valorat en funció de la seva gravetat i millorat el trasllat a un centre hospitalari definitiu.

El percentatge de pacients que han rebut la valoració amb l'escala RACE -que realitza un diagnòstic més precís sobre la gravetat de l'ictus i redueix el temps que passa fins que se'l tracta- ha anat augmentant progressivament, des del 22,7% al 2014 fins a arribar al 77,6% l'any 2016. A Girona ja s'hi valoren el 79% dels pacients.

Pel que fa als pacients amb politraumatismes, pels quals cal activar el codi PPT, el 98,5% dels gironins van ser derivats a l'hospital idoni, una dada lleugerament superior a la mitjana catalana, que va ser del 98%.