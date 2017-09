Ripoll tracta el dol i la diversitat en un retorn a les classes marcat per l'impacte dels atemptats

Un total de 1.360 alumnes ripollesos tornen a les aules entre aquest dimarts i dimecres. El curs escolar ha començat per tornar a la normalitat la capital ripollesa després del protagonisme que ha tingut amb els atemptats de Barcelona i Cambrils: la cèl·lula jihadista es va formar en aquest municipi de menys d'11.000 habitants. Els docents que ho han volgut han rebut formació sobre dol i diversitat i la resposta ha estat "molt positiva", segons el director dels serveis territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco. Tenint en compte l'edat dels alumnes a qui donen classe, se'ls ha preparat per donar resposta a les preguntes que puguin fer els estudiants. Abans, però, els centres ja han tingut un primer contacte amb els pares. Va ser la setmana passada, en la reunió habitual d'inici de curs i on ja es va tractar el tema.

Un dia plenament de tardor, amb núvols i fred, ha donat la benvinguda als alumnes que aquest dimarts han començat el curs a Ripoll. Entre avui i demà, els 930 alumnes de primària i els 360 de secundària tornaran a les classes. El retorn a les aules marca la tornada a la normalitat de moltes famílies i la societat ripollesa també espera que l'inici de la rutina d'un dia qualsevol, amb embussos a l'entorn dels centres, suposi passar pàgina. El municipi va ser focus de l'actualitat mediàtica per ser el punt d'origen de la cèl·lula jihadista que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils. L'imam d'una de les mesquites de Ripoll va radicalitzar-los fins a formar el grup de dotze terroristes que va actuar el passat 17 d'agost.

Els atemptats no s'evitaran en aquest inici de curs a les aules que anys enrere tenien com a alumnes Moussa Oukabir o Younes Abouyaaqoub, entre d'altres. El professorat ha rebut una formació específica en temes de dol i diversitat religiosa. "La valoració és molt positiva en el sentit que els docents han rebut estratègies i eines per poder afrontar aquest inici de curs", explica el director dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco. L'objectiu d'aquesta formació és donar respostes a les preguntes i inquietuds que puguin sorgir entre els nens i joves i tractar el tema de la diversitat religiosa.

"Evidentment seran dies que els alumnes formularan preguntes i hi haurà angoixes, però també es tractarà de posar sobre la taula anhels i esperances", assegura Polanco. La formació també inclou material preparat i adequat a les diferents franges d'edat. Encarar la situació pensant amb la pau i l'esperança és un dels objectius que s'han marcat amb el professorat.

Pràcticament un mes després dels atemptats, a Ripoll la presència de càmeres a fora d'alguns centres escolars ahir era el record que aquest curs comença amb una atenció especial. «Si no hi fossiu els periodistes seria un dia normal i corrent com cada any ha passat a Ripoll», ironitzava l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, en una atenció als mitjans.

Munell va ressaltar que hi havia hagut «zero incidents» en el dia d'ahir i va posar l'accent en la feina prèvia a l'inici de curs per tal de poder tornar a la normalitat. «L'expressió que donem és de plena normalitat i cap alteració, com ja ens suposàvem que seria», va dir el batlle.

La formació als docents es va fer el dilluns i el dimarts de la setmana passada. Dilluns es va centrar en com afrontar situacions de dol i dimarts es va parlar sobre diversitat religiosa. Aquesta segona formació també era oberta a mestres d'altres municipis del Ripollès. Sense comptar la capital, a la resta de la comarca aquest curs tornen a les aules 1.014 alumnes de Primària i 302 de Secundària.



Els pares, a part

Pel que fa als pares, es va parlar amb ells prèviament a l'inici del curs. Segons va explicar ahir Polanco, un dels temes que havíem acordat i preparat amb els equips directius és que no volíem que el primer dia de portar la mainada a l'escola fos el primer contacte». Per això, en les reunions de pares que es van fer la setmana passada ja es va abordar aquesta realitat.

Des d'Ensenyament asseguren que reforcen algunes línies de treball que ja existien en temes de convivència i diversitat però que el rumb marcat no ha virat gaire. «Els centres treballaran per superar aquesta situació des del punt de vista pedagògic però la feina que s'està fent des dels últims anys ha estat de gran calat i ha tingut com a objectius el respecte a la convivència i la pau», conclou Polanco.