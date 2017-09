Ustec denuncia la incorporació de 912 docents a última hora a Girona

«Atès a les xifres que ens ha subministrat el Departament d'Educació de la Generalitat i en funció de l'acord del passat 31 de gener, no serem tan negatius com en cursos anteriors», va començar dient el portaveu del sindicat Ustec·STEs, Xavier Díez, a la roda de premsa convocada ahir a Girona amb motiu de l'inici de curs escolar 2017-2018. El to optimista feia referència a l'augment de professorat d'enguany, tot i que encara faltarien ubicar 364 professors més per tornar als nivells del 2009, abans de la crisi. Amb menys positivisme es va encarar el que vindria a ser el tema central de la sessió al voltant de l'acte de nomenament dels nous professors. Segons les dades del sindicat, focalitzat en temes d'ensenyament des de fa 35 anys, s'han comptabilitzat 912 docents que a les comarques gironines s'han cridat a última hora, cosa que trenca amb el pacte del passat mes de gener. L'acord establia que el Departament es comprometia a tenir tots els professionals nomenats abans del dia 1 del present mes, fet que finalment no ha succeït.

L'entusiasme inicial de Díez es concentrava a afirmar que «el Departament ha contractat 517 docents més per atendre un alumnat que ha crescut», afegint que «s'ha recuperat la meitat dels professionals que s'havien perdut en els últims vuit anys». Tot seguit, el portaveu del sindicat va matisar que «la conselleria d'educació va contractar tots aquests mestres no pas per iniciativa pròpia, sinó per la pressió sindical». Un dels eixos centrals que va ocupar la trobada va ser el tema dels nomenaments de professorat que, segons es va comentar a la roda de premsa i també notifica l'informe, el sindicat considera que ha estat un dels «grans incompliments del pacte» del mes de gener. En comptes d'haver comunicat la decisió a tots els docents fins al dia 1 de setembre, just ahir encara es nomenaven mestres per començar immediatament. L'Ustec·STEs constata que a Girona s'han produït un total de 912 nomenaments, bona part dels quals són vacants amb un contracte inferior a la jornada sencera. El dia 7 de setembre es van designar un total de 460 professionals d'educació primària i 202 d'educació secundària, amb previsió de començar a treballar el dia 8. Ahir dia 12 es van nomenar 130 mestres de primària i 120 de secundària que s'hauran d'incorporar avui mateix a les aules gironines.

Segons Laura Iglesias, membre del sindicat, aquests dies es creu que sorgiran més nomenaments sense disposar de xifres exactes encara. Díez va explicar que hi havia dos motius que desencadenaven aquesta situació: «En primer lloc, estalviar-se diners i, en segon lloc, perquè d'aquesta manera moltes direccions han pogut tenir temps per poder fer entrevistes personals a la gent» i seleccionar nou personal de forma arbitrària. L'assumpte de les entrevistes es va convertir en el segon dels eixos principals de la compareixença. El portaveu va manifestar que havien arribat casos en què persones de la mateixa família o cercle d'amistats acabaven coincidint en els mateixos claustres, símptoma de contractacions manipulades. «Com que no hi ha cap criteri objectivable, a les dones en edat fèrtil se les pregunta si tindran criatures», com a exemple de les llibertats que es prenen alguns directius que desemboquen en casos de discriminació de gènere. Una altra mostra d'aquesta mena de desigualtats és que moltes dones en estat de gestació que han donat a llum a l'estiu o a principis de setembre, malgrat conservar el seu lloc de treball, són enviades a l'atur. A més, el sindicat assegurava en el comunicat que moltes de les dones que es reincorporaran, no podran gaudir de compactacions en els permisos de maternitat, un dret essencial per a elles.

Raül Cansado, membre de l'Ustec·STEs, va posar accent en la necessitat de comptar amb una formació continuada per part de l'administració. Actualment existeix el terme «bombolla de formació» en què empreses privades s'aprofiten i enganyen el professorat amb cursos que són falsos.