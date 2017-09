Un 10% dels veïns contesta l'enquesta del Nucli Antic d'Olot

Ha acabat el temps per respondre el qüestionari sobre les necessitats i oportunitats del Nucli Antic d'Olot. Hi ha hagut 300 persones que han omplert de manera física els papers i d'altres que ho han fet en línia per Internet.

De manera aproximada, els responsables de la redacció del Pla Integral de Millora del Nucli Antic van comptar en 3.000 els habitants del Nucli Antic i la gent implicada amb la zona. Ho van fer en la presentació del procés participatiu per la redacció del pla a finals de juny.

L'enquesta va començar el 12 de juny, en el mateix dia que es va iniciar el procés participatiu per la millora del Nucli Antic. A partir d'aquell mateix dia i fins al dimarts dia 12, els interessats van poder respondre el qüestionari sobre les necessitats i oportunitats del barri.

Ho van poder fer presencialment a les bústies que durant aquests mesos s'han trobat a diferents punts de la ciutat (Biblioteca, Can Trincheria, piscina municipal, Mercat d'Olot, CASG i Ajuntament. Abans d'acabar el curs també s'havia instal·lat a l'Escola d'Art i al Núria Social) i també per Internet.



Entrevistes i accions

Ara, els tècnics responsables de la redacció del projecte, Paisaje Transversal, treballaran les respostes i també els resultats d'entrevistes, accions participatives al carrer i indicadors tècnics.

També començaran a plantejar noves accions de participació que s'afegiran al recorregut històric pel Nucli Antic que va tenir lloc el passat 8 de juliol i la jornada de debats ciutadans del passat 26 d'agost. Fins a finals d'any, els veïns i implicats amb el Nucli Antic poden presentar propostes i exposar opinions. La intenció dels tècnics és descobrir el que pensen els veïns que s'hauria de fer per millorar la vida al barri, el que troben a faltar en el seu dia a dia.

Quan hagin acabat el procés participatiu tindran el material per proposar les accions de millora i exposar-les en un pla de treball. Es tracta, del PIAM del Nucli Antic, pla integral d'accions de millora de regeneració urbana a través de la participació ciutadana.Quan es tinguin clar els reptes plantejats, el ple de l'Ajuntament aprovarà les partides econòmiques per afrontar-los i començarà la part física del pla, com ara fan al barri de Sant Miquel, sobre la base d'un pla similar.