Reptes d'adults per a escolars

Reptes d'adults resolts per escolars. Aquesta és la proposta de la Fundació Privada per a la Creativació als centres educatius, que articula a través de la plataforma digital Creativation Challenge. Des d'aquest espai, es plantegen problemes reals amb l'objectiu de promoure la creativitat i el talent dels infants. Un propòsit al que se n'hi afegeix un altre: estrényer el vincle dels escolars amb el món que els envolta, tot ajudant-los a entendre'l i donant-los eines perquè hi puguin intervenir.

El projecte s'adreça a l'alumnat del cicle superior de Primària –de 5è i 6è curs– i s'estructura en nou àmbits de treball que giren al voltant de l'alimentació, l'acció social, la cultura, l'educació, el lleure, la mobilitat, la salut, la sostenibilitat i la tecnologia. En tots ells s'hi pot participar de manera autònoma, sense cap suport ni formació de la Fundació per a la Creativació, o de manera guiada.



Desafiaments de veritat

La realitat és, sempre, el punt de partida de tots els reptes que es plantegen i que s'anima a resoldre mitjançant el mètode de la «creativació». Segons els seus responsables, es tracta d'un procés ordenat i sistemàtic que consta de sis fases que van des de l'anàlisi del problema fins a la presentació d'una solució, pensat per realitzar projectes a l'aula –de manera que els docents poden explotar el sistema per treballar altres qüestions. La fundació especifica que cada fase es divideix en diferents dinàmiques que permeten aplicar eines de creativitat adaptades a cada curs.

Els impulsors del projecte assenyalen que darrere de cadascun dels reptes, que responen a desafiaments presents en la societat actual, hi ha les aportacions de diverses entitats.

Quan un centre decideix implicar-s'hi, el seu alumnat duu a terme una sèrie d'activitats que s'allarguen tot el curs i que combinen l'aplicació de continguts, el desenvolupament de les competències bàsiques amb les que treballa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i, finalment, l'augment de les habilitats creatives dels infants.



Fundació gironina

La voluntat de la Fundació Privada per a la Creativació, que té la seu a Girona, és que el seu mètode de treball s'estengui a més de 100.000 alumnes d'escoles d'arreu de Catalunya. De moment, els seus programes educatius han arribat a més de 10.000 escolars i de 250 mestres d'educació primària.