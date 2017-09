L'exèrcit suspèn exercicis militars a Beuda la setmana vinent

L'Exèrcit ha ajornat uns exercicis militars previstos a Beuda durant la setmana vinent. La base de Sant Climent Sescebes va comunicar fa uns dies a l'ajuntament que uns 70 soldats farien marxes per les zones de muntanya entre els dies 25 i 29, i pernoctarien a la zona esportiva del municipi. L'equip de govern va fer un ban informant-ne la població, però després que l'escrit hagi corregut per les xarxes socials, aquest divendres l'Ajuntament ha parlat amb els comandaments militars per fer-los saber que la vinent "no és la millor setmana" per dur a terme els exercicis. L'alcaldessa, Anna Vayreda, ha volgut desmarcar l'entrenament militar del procés, perquè l'Exèrcit ja ha vingut altres cops al poble, però assegura que han preferit "evitar" la presència de soldats.

Aquesta setmana, la base militar de Sant Climent Sescebes va fer saber a l'Ajuntament de Beuda que diversos soldats del regiment Arapiles 62 farien exercicis al terme municipal. En total, serien uns 70 efectius militars, que s'entrenarien per zona muntanyosa (hi farien marxes, correrien o practicarien escalada, entre d'altres).

Des de la base es va comunicar al consistori que els exercicis es farien entre els dies 25 i 29 de setembre. I també es va demanar a l'Ajuntament poder disposar d'un punt de llum i d'un altre d'aigua, perquè els soldats poguessin pernoctar al poble.

Segons ha explicat l'alcaldessa, la presència de l'Exèrcit al terme municipal és relativament habitual. "Solen venir unes 3 ó 4 vegades l'any", ha precisat Vayreda. El consistori va preveure que els soldats poguessin dormir a la zona esportiva, i va emetre un ban municipal explicant-ho a la població. "Vam pensar que quan els veïns veiessin militars, a causa de la situació actual, s'espantarien", ha precisat l'alcaldessa.



Rebombori a les xarxes socials

L'escrit informant de la presència de l'Exèrcit ha corregut per les xarxes socials i, segons admet l'alcaldessa, "hi ha alcaldes i pobles veïns que han pensat que el desplegament podria ser una entrada militar". Vayreda assegura, però, que no hi ha res més enllà de la realitat: "Els exercicis no tenen res a veure amb el procés, són entrenaments com els que l'Exèrcit ha fet en altres ocasions".

Per evitar malentesos, però, i sobretot per "preservar la convivència", l'Ajuntament de Beuda ha decidit parlar amb els comandaments de la base militar de Sant Climent Sescebes. "L'equip de govern els ha exposat la situació, dient que la seva presència podria provocar malestar, i que la setmana vinent no era la més adequada per fer els exercicis", concreta l'alcaldessa.

Anna Vayreda assegura que els militars han entès aquests motius i que, per aquest motiu, l'Exèrcit ha desistit de fer l'entrenament. "S'ha convingut que no venen", ha precisat l'alcaldessa. "De totes maneres, que quedi clar que no venien a fer res que no haguessin fet en d'altres ocasions", ha conclòs.