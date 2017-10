Adverteixen contra l'abús del plànol de delimitació d'incendis

L'untament de Ripoll va aprovar el plànol de delimitació per la prevenció d'incendis que regirà al municipi, dins del qual es preveu crear franjes de fins a 25 metres d'ample per evitar la propagació de foc. També servirà per obrir llocs de pas per vehicles d'emergències, eliminar el sotabosc que actualment és espès i es faran xerrades organitzades per Medi Ambient. L'aprovació es va fer amb el vot en contra del regidor de la CUP Santi Llagostera, qui va advertir del perill que s'acabi afectant arbres centenaris, fruiters que difícilment cremen i zones amb poc risc d'incendi.



Tracte diferenciat

També va demanar que no es tracti igual el Ripollès que la Costa Brava.