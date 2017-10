Cau un grup dedicat al tràfic d´haixix que tenia el centre d´operacions a Girona

L'Agència Tributària, en col·laboració amb la Gendarmeria francesa i amb el suport de la Direcció d'Operacions Duaneres (DOD) de Perpinyà i Interpol, ha desmantellat una organització dedicada al tràfic d'haixix que operava a França i Espanya. En el curs de l'operació s'han decomissat 2.800 quilos d'haixix i han estat detingudes deu persones.

El passat dia 1 d'octubre en dues actuacions simultànies a França i Espanya, la Gendarmeria francesa i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van decomissar 346 quilos d'haixix en el peatge francès de Vienne en una furgoneta Mercedes Sprinter que els portava en un doble fons i 30,7 quilos d'haixix en la localitat de Sarrià de Ter, Girona, en un magatzem de l'organització. En el curs d'aquestes actuacions van ser detingudes tres persones a França i tres a Espanya, entre ells el cap de l'organització que residia a Sarrià del Ter.

L'organització criminal desmantellada tenia el centre d'operacions a Girona i es dedicava al transport per carretera d'haixix per mitjà de furgonetes des del sud d'Espanya fins a Girona. Allà l'emmagatzemaven en un local de Sarrià de Ter i en una nau de Bàscara. Posteriorment el transportaven a França, utilitzant vehicles amb matrícules franceses falsificades en l'anada, i que després canviaven per espanyoles per a la tornada. A més, utilitzaven cotxes llançadores que feien tasques de contravigilància per evitar els controls policials i duaners. Una vegada a França es distribuïa a diversos compradors a la zona de Marsella, París i Lió.

En total han estat detingudes deu persones, s'han intervingut onze vehicles (un camió, sis furgonetes i quatre turismes, algun d'ells amb doble fons) i 26.520 euros en efectiu que es trobaven envasaments al buit i ocults en un dels vehicles. S'han decomissat un total de 2.800 quilos d'haixix en quatre intervencions policials a França i Espanya.

Concretament al febrer de 2017 les autoritats franceses van practicar un control que va suposar la confiscació de 465 quilos d'haixix en un camió Iveco, i al març un camió Scania espanyol va ser decomissat a França amb 1.276 quilos d'haixix.

Al seu torn, al juny es van decomissar 659 quilos d'haixix a Alacant en una furgoneta Citroën Jumpy, i a l'agost van ser confiscats en la Duana de Melilla 24 quilos d'haixix ocults sota la goma que cobreix el terra, en les bigues del xassís i a l'interior del dipòsit de combustible d'una furgoneta Volkswagen Combi.

Els detinguts estan acusats d'uns presumptes delictes de contraban i contra la salut pública, falsificació de document públic i pertinença a organització criminal.

Culmina així un treball d'investigació que ha durat nou mesos i en el qual han treballat els funcionaris espanyols i francesos de manera conjunta i coordinada en ambdós països.

L'operació ha estat coordinada des d'Eurojust formant un equip conjunt internacional dirigit a Espanya pel Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Girona.