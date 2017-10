Salut començarà a vacunar de la grip el dia 23 d'octubre

El Departament de Salut està preparant l'inici de la campanya de vacunació contra la grip d'aquest any per al pròxim dia 23 d'octubre. Fonts del Departament de Salut han explicat que la setmana que ve donaran a conèixer el dispositiu per reforçar les urgències d'hospitals i ambulatoris davant l'arribada de la grip, encara que es desconeix quan irromprà el virus si no arriba el fred.

Com és habitual cada any, els ambulatoris programaran l'administració de la vacuna contra la grip per a 1,5 milions de persones a Catalunya, i ho recomanen especialment als grups de risc, persones grans i les que pateixen malalties cròniques.

L'any passat, la Conselleria de Salut va comprar 1.180.000 dosis, amb un pressupost de 4,3 milions d'euros.