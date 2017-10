La Creu Roja i el Banc dels Aliments repartiran 600 tones de menjar

La Creu Roja i el Banc dels Aliments de Girona distribuiran unes 600 tones de menjar provinents del Programa 2017 d'Ajuda Alimentària. El repartiment d'aquests productes alimentaris, que correspon a la segona fase del programa, es durà a terme en les properes setmanes i beneficiarà més de 30.000 persones de les comarques gironines.

El programa europeu està cofinançant en un 85% pel Fons d'Ajuda Europea per a Persones Desafavorides i en un 15% pel pressupost nacional. En el cas de l'Estat espanyol, suposarà la distribució d'un total de 84 milions de quilos d'aliments.

A la demarcació de Girona, de la distribució d'aquesta subvenció se n'encarreguen, a parts iguals, la Creu Roja i la Federació del Banc dels Aliments, un 50% cada entitat.

Des dels seus centres, entre octubre i novembre, les dues organitzacions humanitàries distribuiran els aliments a una setantena d'entitats d'arreu del territori, que les faran arribar a les persones més desafavorides per tal que aquestes puguin preparar fàcilment un àpat complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos nadons.

En el cas de la Creu Roja, en aquesta segona fase es treballarà amb 35 entitats del territori i es preveu arribar a 17.343 persones, segons les dades facilitades per l'entitat.

Pel que fa al Banc dels Aliments, també seran una trentena d'entitats del territori les qui repartiran els aliments entre prop de 18.000 persones, va detallar ahir el president de l'entitat a la demarcació, Frederic Gómez.



La cistella d'aliments



En la primera fase del programa europeu, les dues entitats van distribuir des de mitjans del mes de juny i fins a principis de juliol unes 429 tones de menjar a unes 34.000 persones que viuen a les comarques gironines en situació precària.

Els aliments distribuïts a través d'aquesta convocatòria d'ajuts comunitaris són productes de caràcter bàsic, poc processats, fàcils de transportar i d'emmagatzemar, però que són especialment nutritius per contribuir a satisfer les necessitats de persones adultes i de manera especial, dels menors d'edats.

La cistella d'aliments que repartiran inclou productes com arròs, cigrons cuits, llet, tonyina en conserva, pasta alimentària o galetes.

També hi ha tomàquet fregit, mongetes verdes i fruita en conserva, crema de verdures deshidratada, cacau soluble, conserva de sardina amb oli vegetal, cereals infantils, potets infantils elaborats amb fruita i pollastre o llet de continuació.