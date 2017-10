Moren quatre joves en un accident de trànsit en una pista forestal a Molló

Quatre joves que viatjaven en un tot terreny van morir en un accident de trànsit a la GIV-5225 a l'altura de Molló. Fonts del Servei Català de Trànsit van explicar que, per causes que encara es desconeixen, el tot terreny va bolcar i a conseqüència de l'impacte van morir els quatre ocupants del vehicle, les identitats dels quals encara no s'han facilitat.

L'alcalde de Molló, Josep Coma, va explicar en declaracions a TV3 que l'accident de trànsit va tenir lloc en una pista forestal d'uns 20 quilòmetres entre Setcases i Espinavell, i que van ser uns veïns d'aquesta última localitat els que van veure el vehicle accidentat ahir al matí i van donar l'avís als serveis d'emergències.

Els Mossos d'Esquadra van rebre avís de l'accident quan faltaven vuit minuts per a dos quarts de vuit del matí d'ahir. Tot apunta, però, que l'accident s'hauria produït la nit abans, i que el vehicle va bolcar quan començava a agafar la pista forestal, va caure per un desnivell d'aproximadament 100 metres i va anar a parar a una cota inferior d'aquesta via.

Els cadàvers dels quatre joves –dos nois i dues noies– van ser traslladats a l'Institut Anatòmic Forense de Girona perquè se'ls practiqui l'autòpsia i siguin identificats, ja que no portaven documentació en el moment de l'accident, va assenyalar Coma.

Els morts, segons va explicar l'alcalde de Molló, tenen uns 30 anys i se sospita que podrien estar allotjats en algun establiment pròxim, extrem que investiguen els Mossos d'Esquadra.

Al migdia es va retirar el vehicle en el qual viatjaven, que estava matriculat a Sant Just Desvern, i que va quedar totalment malmès pel cop.

Els Mossos d'Esquadra van desplaçar nou dotacions fins la zona de l'accident. També es van activar cinc vehicles dels Bombers que van haver de tallar el sostre per poder treure els cossos de les víctimes que van quedar atrapades entre la ferralla. El SEM hi va enviar tres ambulàncies, però no es va poder fer res per la vida dels quatre joves.

El punt on es va trobar el cotxe està a uns tres quilòmetres del nuclid'Espinavell, i és una pista forestal en bon estat, freqüentada per boletaires i excursionistes.