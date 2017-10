Edu Oller

Les tempestes descarreguen amb força a la província Edu Oller

Pràcticament una vintena de dies sense ni una gota a les comarques gironines. Durant més de dues setmanes el temps es va mantenir assolellat i sec fins aquest passat dimecres, quan una pertorbació va descarregar forts xàfecs amb llamps i ràfegues de vent. La pluja va estar molt repartida en totes les comarques, en alguns casos deixant fins a més de 70 mm, com és el cas de Setcases o bé, Queralbs.

En un primer moment, les precipitacions van afectar en gran mesura les comarques de la Selva i el Baix Empordà, les quals van patir també les tempestes més fortes. En localitats com Fogars de la Selva les precipitacions havien acumulat fins ahir a la tarda més de 60 mm d'aigua. Un cas similar a Cruïlles i Monells, on la xifra es va quedar en 51 mm a les cinc de la tarda. A mesura que anava passant la jornada la pluja es va anar estenent per tota la província, i va agafar important rellevància a les zones del litoral.

En el cas de la Garrotxa i el Gironès, els valors es van moure entre els 50 i els 30 mm. La ciutat de Girona es va quedar amb 35,3 mm i Cassà de la Selva amb 43,6. En el cas de les localitats garrotxines, la Vall d'en Bas va acumular gairebé 46 mm en només un dia i mig. Una xifra ben diferent de la seva capital, Olot, que va comptabilitzar una quantitat poc destacada.

Paral·lelament, amb la baixada de les temperatures, es va acumular una mica de neu a les cotes més altes del Pirineu, i va deixar enfarinades aquelles que es troben a més de 2.400 metres.



Nit de llamps

Acompanyant la tempesta que va descarregar amb força la nit del dimecres, van caure molts llamps. Al voltant de la mitjanit, la província de Girona va ser testimoni d'autèntiques tempestes elèctriques acompanyades de vent i pluja de forta intensitat.

Els primers van caure cap a les vuit del vespre repartits entre diferents punts i progressivament van anar pujant cap al nord, on van descarregar entre les onze i les dotze de la nit. El Pla de l'Estany o la Selva en van veure força, però va ser a les comarques més costaneres on van fer-se notar més. Els darrers van caure cap a les dues de la matinada a les comarques del Gironès, i part de l'Alt i el Baix Empordà.



Les conseqüències

Arran de les pluges que van caure amb força en molts indrets de Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat va activar el Pla Especial d'Emergències per Inundacions (INUNCAT). El telèfon d'emergències 112 va atendre més de 730 trucades. La majoria d'incidències estaven relacionades amb branques i arbres caiguts, inundacions de baixos o despreniments i objectes a la calçada.

En el cas de la província de Girona, la regió d'emergències va rebre 4 avisos, dels 69 que havien rebut els Bombers de la Generalitat arreu de Catalunya.