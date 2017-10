Detecten 13 casos al dia de gent que punxa la llum a la província de Girona

Un tècnic d´Endesa custodiat per la Guàrdia Urbana de Figueres durant una desactivació.

Endesa ha detectat que cada dia hi ha prop de 13 casos de persones que punxen la llum a les comarques de Girona. La companyia fa balanç dels primers nou mesos de l'any i assegura que s'han obert 3.432 expedients de gener a setembre. Una xifra superior a la de l'any passat durant aquest mateix període, que va ser de 2.990 expedients tramitats. Així doncs, s'ha donat un increment del 14,78% de casos a la demarcació.

El frau elèctric és un delicte contra el qual lluita la companyia, així com també les forces policials. De fet, hi ha casos que han anat sortint a la llum els darrers anys que mostren que molts traficants o cultivadors de marihuana per evitar les factures de la llum el que fan és punxar-la, ja que les plantacions de marihuana interior requereixen d'un alt consum de kilowatts.

També hi ha casos d'ocupacions il·legals d'immobles on també es dona aquesta pràctica. Segons Endesa, s'estima que només el voltant de l'1% dels casos de l'energia defraudada a tot Catalunya correspon a casos de famílies amb pocs recursos que es connecten a la xarxa de manera il·legal.

Per tant, el gran gruix de defraudadors, segons informa la companyia, seria per tant procedent de «les empreses i els grans consumidors els que estan realitzant en gran part frau elèctric, posant en perill la seva seguretat i la de les seves instal·lacions». Pel que fa a l'energia recuperada després que l'empresa hagi actuat, supera els 46 milions de kilowatts per hora.

La companyia elèctrica Endesa fa temps que lluita contra el frau i destaca que ha hagut d'intensificar en els últims anys com a conseqüència de la seva proliferació i sofisticació dels mètodes emprats.

Assegura que fins i tot «la detecció s'ha convertit en una professió d'alt risc pels operaris, que han patit agressions en el moment de dur a terme talls per subministraments il·legals», que han desembocat en denúncies i sentències condemnatòries pel defraudador o agressor. És per això que en algunes ocasions han necessitat del suport policial per poder executar les interrupcions.

Dispositius antifrau

A les comarques de Girona, és habitual el treball conjunt d'Endesa amb les policies locals i els Mossos. Els cossos de seguretat sovint aprofiten per buscar d'altres actuacions delictives en els immobles, com ara plantacions de marihuana que gràcies al defraudament elèctric sovint s'acaben descobrint. A Figueres i Girona hi ha hagut grans dispositius sobretot al barri de Sant Joan i a la capital gironina a la Font de la Pólvora.

Endesa destaca que el frau no és sols un acte delictiu i penat per la llei, sinó que implica posar en greu risc la seguretat i la salut de les persones que conviuen o estan pròximes al defraudador i a les instal·lacions manipulades.