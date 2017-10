El Trueta farà de nou ecografies de Doppler pel Dia Mundial de l'Ictus

Per sisè any consecutiu, l'hospital Josep Trueta commemorarà el Dia Mundial de l'Ictus fent tasques preventives sobre la malaltia i ajudant la ciutadania a interpretar els senyals d'avís d'un possible infart cerebral i saber actuar per evitar-lo. Com en els darrers anys, demà, de 9 del matí a 1 del migdia, els professionals de la Unitat d'Ictus del Servei de Neurologia del centre informaran sobre la malaltia i realitzaran ecografies de Doppler per comprovar l'estat de les artèries de tothom qui hi estigui interessat, ja que el resultat d'aquesta prova pot indicar un factor que predisposi a patir la malaltia.

També es mesurarà la pressió arterial i la glucèmia. A més d'aquests controls per tal de prevenir l'aparició dels infarts cerebrals, els especialistes també faran recomanacions de mesures preventives, com són fer exercici físic moderat, mantenir una dieta sana i equilibrada baixa en sal i greixos, i evitar de fumar. Aquesta activitat es realitzarà coincidint amb el 25è aniversari de la creació de la Unitat d'Ictus del Trueta, la primera a Catalunya i una de les pioneres de l'Estat.

Es calcula que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida. Cada any, 1.700 gironins pateixen un infart cerebral, i només la meitat arriben a l'hospital dins les primeres sis hores des de l'inici de l'afectació.

Els signes que ens han de fer pensar en un probable ictus i demanar ajuda sanitària immediatament són la pèrdua de força o de sensibilitat de manera sobtada a la cara, un braç i/o una cama d'un costat del cos; la pèrdua sobtada de visió d'un ull; la dificultat per parlar o entendre, i un intens i sobtat mal de cap.

A l'Estat l'ictus és la primera causa de mortalitat entre les dones i representa el principal motiu d'incapacitat, ja que la majoria de pacients pateix seqüeles que, en el 40 % dels casos, els inhabiliten per fer les activitats quotidianes.

Des dels punts de vista sanitari i econòmic, l'ictus és una afectació de primera magnitud. Representa el 70% del total d'ingressos de caràcter neurològic i suposa al voltant d'un 5% de la despesa sanitària. Tot i això, hi ha dades esperançadores ja que en els últims anys la mortalitat ha disminuït gràcies als treballs de prevenció i detecció precoç, així com a les millores en l'atenció hospitalària als pacients en les unitats d'ictus i al desenvolupament de tractaments aplicats durant les primeres hores, com la trombòlisi i els nous procediments d'extracció de trombes.

El Trueta és el centre de referència pel que fa al tractament de l'ictus a la regió de Girona. El Servei de Neurologia atén més de 1.000 ictus cada any, dels quals necessiten ingressar a la Unitat d'Ictus entre 500 i 600 pacients. Un 70 %d'aquests pacients són autònoms al cap de tres mesos.

Els fàrmacs trombolítics són els que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l'infart cerebral en les primeres hores, i a l'hospital Trueta s'administren de forma habitual. Aquest tractament consisteix en l'intent de dissolució del trombe que ha clos l'artèria i que dificulta la correcta circulació cerebral.

El tractament amb un fàrmac endovenós es pot administrar als pacients en qui no té contraindicació i que arriben als centres hospitalaris dins les quatre o cinc hores següents a l'inici dels símptomes, i en casos seleccionats dins les 9 hores posteriors. El subministrament d'aquest tractament permet que en el 51% dels casos els pacients siguin asimptomàtics al cap de tres mesos.



Activitats a Calella

El Trueta no és l'únic centre gironí que commemorarà l'efemèride, ja que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva també ha previst diversos actes aquests dies.

L'hospital de Calella acollirà una campanya informativa fins demà. Avui a les 16.30 acollirà la conferència «Novetats dels últims anys i cap a on segueix la investigació mèdica», a càrrec de la doctora Natàlia Pérez de la Ossa, neuròloga de la Unitat d'Ictus Aguts i Malalties Cerebrovasculars de Can Ruti. Diumenge es farà la I Caminada Popular Calella camina per l'Ictus, organitzada per la Corporació i l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.