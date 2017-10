La Marató beca amb 800.000 euros tres projectes de recerca gironins

Dos projectes de recerca sobre les lesions cerebrals impulsats per investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i un sobre les lesions a la medul·la espinal de la Facultat de Medicina de Girona rebran prop de 800.00 d'euros de la darrera edició de La Marató de TV3, dedicada a l'ictus i els danys cerebrals i medul·lars.

«Desenvolupament de biomarcadors de connectivitat cerebral avaluada per ressonància magnètica durant la rehabilitació de pacients amb infart cerebral», que rebrà un finançament de 398.113,75 euros en tres anys, està liderat pel doctor Josep Puig Alcántara, neuroradiòleg de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge de l'hospital Josep Trueta i investigador de l'Idibgi. S'hi treballarà conjuntament amb investigadors de la Universitat de Harvard, dels Estats Units, la Universitat d'Auckland, de Nova Zelanda, i la Universitat Pompeu Fabra i l'Hospital del Mar de Barcelona.

L'estudi investigarà l'estructura i funció cerebral de 120 pacients amb ictus, amb tècniques d'imatge avançades. Ho farà mitjançant una prova de ressonància avançada que permetrà predir amb més precisió l'evolució del malalt sis mesos després d'haver patit l'infart cerebral.

«Predicció del creixement de l'hemorràgia cerebral per TAC-Perfusió: un estudi prospectiu», està liderat per la doctora Yolanda Silva, neuròloga de l'hospital Josep Trueta de Girona i membre del grup d'investigació en Patologia Cerebrovascular de l'Idibgi.

Finançat amb 62.500 euros en els propers tres anys, l'estudi està dedicat a les hemorràgies cerebrals, que representen el 15% dels ictus però afecten gent més jove i comporten una major mortalitat, perquè no hi ha un tractament específic.

La recerca gironina profundirà en el coneixement dels mecanismes que intervenen en el creixement de l'hemorràgia, que és la causa principal del deteriorament neurològic dels pacients que pateixen una hemorràgia cerebral, amb la voluntat d'obrir la porta a trobar dianes terapèutiques en el futur.

Finalment, un tercer investigador gironí, el doctor Pere Boadas Vaello, investigador del Grup de Recerca d'Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (Neoma) del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, també ha estat reconegut per La Marató amb un projecte conjunt amb la facultat txeca de Masaryk.

Es tracta d'«Enfocament multidisciplinari per a la modulació de la diafonia neuroimmunològica asssociada al dolor patològic després de la lesió crònica de la medul·la espinal», que rebrà una dotació de 299.964 euros. El projecte, indica el doctor Boadas, es centra en buscar noves dianes terapèutiques per abordar el dolor neuropàtic derivat de les lesions medul·lars, un dolor cronificat provocat per una afectació de les transmissions sensorials amb un gran impacte en la qualitat de vida del pacient.



37 projectes de 70 equips

En total, 37 projectes de recerca sobre l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques que rebran finançament de l'edició 2016 de La Marató, que ahir va fer públics els grups beneficiaris dels ajuts en un acte a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Els fons recaptats l'any passat, que ascendeixen a 11,3 milions d'euros, impulsaran projectes de setanta equips per trobar avenços tangibles en la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les discapacitats motores, sensitives, cognitives que provoquen l'ictus i les lesions traumàtiques a la medul·la i al cervell.

Del conjunt de treballs, disset són unitaris i vint estan coordinats entre dues o més institucions de recerca.