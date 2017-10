El primer sopar solidari de Càritas beneficia famílies vulnerables i té 200 assistents

El primer sopar solidari organitzat per Càritas Diocesana de Girona va aplegar prop de 200 persones, ahir a la nit, a l'espai Mas Marroch de Vilablareix, que gestiona l'equip d'El Celler de Can Roca. L'acte es va concretar en la primera edició de La Màgia de la Solidaritat, un sopar a benefici de Càritas i, en concret, per a programes i projectes destinats a famílies en situació de vulnerabilitat.

Amb aquesta vetllada solidària, dirigida a empreses i a particulars, l'entitat vol ampliar la base social. Els assistents van conèixer una mostra de la tasca de Càritas amb un vídeo projectat a l'inici de l'acte; un altre va mostrar el testimoni d'empresaris i personalitats que hi col·laboren a través del programa Entitats amb Cor. La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, va assegurar durant un breu discurs, que «l'esperit de Càritas requereix coratge: lluitar cada dia per les persones que més pateixen i mantenir l'esperança de provocar canvis».