Territori i Sostenibilitat adjudica el vial de la Fageda, a Santa Pau

El Departament de Territori i Sostenibilitat, poc abans de l'aplicació de l'article 155, va adjudicar les obres per formar una nova via per a caminants i ciclistes al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La previsió és que l'obra comenci al desembre i que a la primavera hi hagi un nou recorregut entre la Fageda d'en Jordà i els volcans del Croscat i Santa Margarida. Ara la gent passa per la vora de la carretera GI-524. Es tracta d'un costum que provoca problemes sobretot en els dies de més afluència de vianants, durant els ponts de la tardor.

El traçat del nou vial, de tres quilòmetres de longitud i tres d'amplada, discorrerà segregat de la carretera GI-524, separat del trànsit de vehicles. Unirà la urbanització de Can Blanc i l'aparcament de Santa Margarida, tot passant per l'àmbit de Can Serra i la urbanització de Can Xel. Així connectarà amb les principals bosses d'estacionament de la zona.