La implantació del porta a porta permet reduir 7 o 8 € la taxa de residus a Porqueres

La taxa de gestió de residus de Porqueres es rebaixarà entre 7 i 8 euros l'any que ve, tal com va aprovar l'ajuntament en un ple extraordinari en el qual va modificar les ordenances fiscals de 2018. La reducció de l'impost que grava els residus és una de les modificacions més importants, al costat d'un augment de la bonificació per als vehicles que tinguin una antiguitat superior als 25 anys.

L'Ajuntament de Porqueres atribueix la rebaixa de la taxa de la gestió de residus als beneficis aconseguits amb la implantació del sistema porta a porta. La disminució es concretarà en 7 euros l'any per cada habitatge que ocupi un edifici plurifamiliar o per local amb o sense activitat industrial, comercial o per a usos privats; i de 8 euros per a cada habitatge unifamiliar.

El plenari també va canviar l'ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles, de manera que l'aplicable als béns de naturalesa rústica passa del 0,73% al 0,70%.

Pel que fa a l'impost de vehicles, les persones que ho demanin podran accedir a una bonificació del 50% per als que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació o de la primera matriculació. L'aplicació d'aquest descompte no tindrà caràcter retroactiu.

D'altra banda, també s'han modificat els preus públics de l'àrea de cultura i les quotes del servei de centre de dia per a la gent gran.