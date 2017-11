La fotònica i la nanomedicina, protagonistes demà al Trueta

Els darrers avenços en fotònica i nanomedicina centraran demà la Conferència de Prestigi que organitza l'Associació de Facultatius Jubilats Doctor Josep Trueta en col·laboració amb el centre de referència de les comarques gironines i el Col·legi de Metges de Girona. L'acte, obert al públic, anirà a càrrec de Lluís Torner, director de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i se celebrarà a les dotze del migdia a la sala d'actes del Trueta.

Lluís Torner és el fundador de l'ICFO, entitat considerada de referència global en el seu camp d'investigació. També és catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre de la Societat Americana d'Òptica, Optical Society of America; de la Societat Europea d'Òptica, European Optical Society, i de la Societat Europea de Física, European Physical Society. És membre de nombrosos panels internacionals i assessor d'entitats públiques i privades de diversos països d'Europa, i dels Estats Units d'Amèrica, el Canadà, Austràlia i la Comissió Europea en temàtica de prospectiva científica i tecnològica. Torner va rebre la Medalla Monturiol al Mèrit Científic l'any 2009, el Premi de Lideratge d'àmbit mundial atorgat per l'OSA l'any 2011 i el Premi Nacional d'Investigació de Catalunya el 2016.



El paper de la llum

La conferència que oferirà Lluís Torner porta per títol Meravelles que es fan amb llum: darrers avenços en fotònica i nanomedicina. Reflexionarà al voltant de la importància de la llum, en tant que és necessària per a la vida a la Terra, cosa que converteix la fotònica en una disciplina que afecta la nostra vida quotidiana, ja sigui a casa, a la feina, a l'hospital o en les activitats de lleure. Durant els darrers anys, la fotònica s'ha transformat en un dels ingredients necessaris tant per fer possible la societat moderna com per avançar en les fronteres de la ciència. La conferència tractarà d'algunes de les aplicacions més actuals de la fotònica, amb una atenció especial a la nanomedicina.

La de divendres és la quarta conferència que organitza l'Associació de Facultatius Jubilats Dr. Josep Trueta, una entitat que va néixer el 2014 de la mà d'un grup de metges de l'hospital que ja havien acabat la seva etapa professional.

El seu objectiu és posar en valor els coneixements i l'expertesa que han aconseguit durant tots els anys d'entrega a la professió mèdica, ja sigui en benefici dels seus associats o dels òrgans de direcció dels diversos hospitals de Girona, i de la medicina en general.