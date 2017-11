Esquerra al·lega contra les ordenances fiscals de Sant Joan les Abadesses

El grup municipal d'ERC a l'oposició de Sant Joan de les Abadesses ha anunciat que presentarà al·legacions a les ordenances fiscals. Els republicans han presentat fins a 18 propostes per reduir l'increment fiscal. En el darrer ple, ERC es va abstenir en la votació de les ordenances fiscals.

Segons ERC, la voluntat és facilitar l'accés a l'habitatge als joves i promoure que les empreses de la localitat lloguin persones de més de 50 anys.

El grup d'ERC també ha presentat al·legacions perquè al municipi es potenciï l'ús de les energies renovables en habitatges i activitats econòmiques, i per adaptar les ordenances fiscals als col·lectius amb més dificultats econòmiques.

Els republicans ressalten l'al·legació referent a l'Impost de Béns Immobles. Expliquen que si bé l'equip de govern no l'ha apujat, caldria rebaixar-lo. Aposten per una disminució de 18% de la quota prevista de l'IBI per l'any 2018.

Argumenten que la congelació de l'IBI implica una recaptació superior a la de l'any 2017, ja que, segons ells, la revisió cadastral efectuada pel ministeri d'Hisenda farà que diversos immobles del poble vegin un increment d'aquest impost en el seu rebut.

L'equip de govern també ha previst congelar''els percentatges de càlcul de la plusvàlua -que s'havien incrementat per l'any 2017- i des d'ERC volen que es rebaixin entre un 25% i un 40% per tal d'adequar-los al temps.