Els Mossos de Girona, pioners en l'ús de pistoles Taser

Els Mossos d'Esquadra podran utilitzar les pistoles elèctriques a partir del proper mes de gener a la demarcació de Girona, com a pas previ a que el seu ús s'estengui a la resta de Catalunya. Aquesta mesura arriba després que el Parlament autoritzés el juliol de 2016 que es dotés a la policia catalana d'aquestes armes, anomenades popularment com a Taser.

Els noranta caps de torn de les nou comissaries dels Mossos a Girona han començat a realitzar ja els cursos de formació per utilitzar les pistoles Tser, que llancen una descàrrega elèctrica que immobilitza durant uns segons a una persona, el que facilita la seva reducció.

La previsió de la policia és que a partir del gener es puguin començar a utilitzar les pistoles elèctriques, en cas de reduccions policials complexes, primer a la demarcació de Girona i posteriorment anar estenent la seva distribució per la resta de Catalunya, en principi a partir de març o abril.

La decisió de començar per Girona obeeix al fet que és en aquesta demarcació on els caps de torn també tenen a disposició un desfibril·lador, que hauran de portar a sobre sempre que acudeixin a un servei en el qual es prevegi utilitzar les pistoles elèctriques.

A més, segons preveuen els Mossos d'Esquadra, els caps de torn que facin servir les pistoles elèctriques també hauran d'instal·lar-se a la solapa de l'uniforme una petita càmera per gravar tot l'episodi, per garantir el bon ús d'aquesta eina policial.

La càmera s'activarà quan es desenfundi la pistola elèctrica, que és de color groc perquè es pugui distingir fàcilment de les pistoles de foc.

Les pistoles elèctriques estaran en mans dels caps de torn, que seran els únics autoritzats a utilitzar-les, a més dels especialistes que hagin superat el curs de formació, de manera que s'hauran de desplaçar al lloc amb aquesta arma quan hi hagi una situació especial que requereixi de la seva activació.



Aval parlamentari

El Parlament de Catalunya va aprovar el 6 de juliol de 2016, amb el suport dels grups de JxS, Cs i el PP, l'ús d'aquesta arma per part dels Mossos d'Esquadra, una històrica reivindicació dels comandaments i sindicats policials, per poder practicar reduccions complexes, tant per a la seguretat dels agents com l'implicat i de tercers.

En concret, el Parlament va acordar, amb l'única oposició de CSQP i la CUP, que aquestes eines es puguin fer servir també contra persones sota els efectes de l'alcohol i les drogues i fins i tot contra malalts mentals, extrem que desaconsellen el síndic de greuges i l'ONU.

Després de l'aval parlamentari, els Mossos d'Esquadra van adquirir a principis d'aquest any 134 pistoles elèctriques, que només podran ser usades pels caps de torn que hagin superat un curs de formació especialitzat.

Els sindicats policials han defensat sempre que l'ideal seria que cada patrulla disposés d'una pistola elèctrica, pel que entenen que ara s'obre una fase inicial de la introducció d'aquesta arma.

El Sindicat de Mossos d'Esquadra ha celebrat la notícia i remarca que «no és l'ideal que només hi hagi una Taser per servei i més amb les grans distàncies territorials que algunes comissaries comprenen», però que «és un inici, és la manera d'introduir aquesta eina a Mossos». «Estem convençuts que a mesura que es vegin les seves virtuts i com evitar ferides que es provoquen en el cos a cos per reduir una persona, s'implementarà el nombre de taser per comissaries. Tal com ja fan moltes policies locals».