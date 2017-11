A menys tabac, menys nadons prematurs

El percentatge de naixements prematurs és més baix en els països europeus que han adoptat mesures de control del tabac, com ara la regulació del consum als llocs de feina o espais públics. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per la Universitat Internacional de Catalunya juntament amb investigadors de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. El treball publicat a la revista Environmental Research mostra una correlació inversa entre el control del tabac els naixements prematurs. Així, analitzant els països europeus, s'observa que com més grans són les mesures de control del tabaquisme, menors són les taxes de prematuritat.

Encara que al llarg de les últimes dècades s'han realitzat importants avenços en aquest àmbit, els naixements prematurs (abans de les 37 setmanes de gestació) són encara la principal causa de mortalitat infantil fins i tot als països més desenvolupats.

Així mateix, el consum de tabac o l'exposició passiva a aquest durant l'embaràs té nombrosos efectes negatius que influeixen en el desenvolupament del fetus, i en el seu naixement abans d'hora.

Partint d'aquestes premisses, els investigadors han realitzat un estudi pioner a Europa, que avalua la correlació entre les mesures de control del tabaquisme implementades en els diferents països de la Unió Europa i el percentatge de naixements prematurs i amb baix pes.

En paraules del doctor José M. Martínez-Sánchez, responsable del Grup d'investigació d'avaluació de determinants de salut i polítiques sanitàries de UIC Barcelona, «el nostre estudi mostra que aquells països que tenen major implementació de les mesures de control del tabaquisme presenten un percentatge més baix de naixements prematurs. En aquest sentit, hem pogut observar que les mesures de control del tabaquisme també han tingut un impacte en indicadors perinatals».

Els resultats del treball mostren l'impacte positiu que tenen les polítiques per regular el consum de tabac sobre la disminució de naixements prematurs i amb baix pes.

Per aquest motiu, els autors de la investigació aconsellen seguir treballant en el control de l'epidèmia del tabac reforçant la implementació de polítiques de control del tabaquisme, afavorint així el bon desenvolupament dels embarassos, millorant la salut de les dones gestants i repercutint positivament en el sistema sanitari públic.