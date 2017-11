Detenen el conductor de l'accident mortal de St. Joan, que també anava drogat

El conductor que va causar aquest divendres l'atropellament mortal de Sant Joan les Fonts, a més d'anar begut al volant, com va avançar Diari de Girona, també estava drogat. En concret, va donar positiu en cànnabis. Per tot això, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona sector Olot el van detenir.

El xofer del tot terreny va atropellar mortalment un jove de Sant Joan i la seva mare. El conductor, È.H., un jove de 23 anys, és veí del poble i de nacionalitat espanyola.

Li imputen ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, d'un delicte d'homicidi per imprudència i d'un delicte de lesions per imprudència.

Cal recordar que els fets van passar aquest divendres pels volts de dos quarts de set de la tarda al punt quilomètric 86 de la carretera N-260 a Sant Joan les Fonts. La policia va rebre l'avís que s'havia produït un accident de trànsit al lloc. Es tractava d'un vehicle tot terreny que havia sortit de la via i havia atropellat dues persones abans d'impactar amb la marquesina d'una parada d'autobús.

Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, una de les persones va morir a conseqüència de les ferides. Es tracta de Manel Briones López, un jove de 33 anys, conegut al nucli de la Canya, on vivia.

La seva mare, de 55 anys, és la persona que va quedar ferida molt greu i que va ingressar a l'hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressada a la Unitat de Crítics estable amb pronòstic reservat, segons van informar ahir fonts del centre hospitalari.

El conductor de l'accident mortal després dels fets va ingressar a l'hospital d'Olot però els Mossos li van poder practicar el test d'alcoholèmia i de drogues perquè els agents van veure que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques .

Quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,56 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l. A més, el jove també va donar positiu en la prova de drogues, en cànnabis.



42 difunts en sinistres viaris

Des de principis d'any han perdut la vida a la província de Girona 42 persones com a conseqüència d'un accident de trànsit. Aquests sinistres viaris, un total de 36, han tingut lloc tant en vies urbanes com interurbanes.

Es tracta d'una xifra destacada tenint en compte que encara falten dos mesos per tancar l'any i que l'any 2016 es va tancar amb 49 persones mortes en sinistres viaris a la demarcació.

D'atropellaments mortals, com és el cas del de Sant Joan les Fonts, n'hi ha hagut un total de set. Una xifra negra per al col·lectiu dels vianants. Pel que fa a un altre col·lectiu molt sensible, el dels motoristes, han perdut la vida deu persones en vies urbanes i interurbanes.