El Pla de Cruïlles, fonamental per conservar una espècie

El Pla de Cruïlles, amunt del riu Daró, al peu de la carretera comarcal entre la Bisbal d'Empordà i Cassà de la Selva, s´ha considerat fonamental per a la conservació de la població del turó a Catalu­nya. Aquesta consideració s´ha basat en els resultats del treball de recerca guardonat l´any 2015 sota el títol: Els mustèlids amenaçats de les Gavarres. El turó, la llúdriga i la mostela a les valls i cursos fluvials del massís a càrrec dels autors: Salvador Salvador, Quim Pou i Eloi Cruset.

Aquest treball constata que les Gavarres constitueixen el límit sud de la principal població de turó romanent a Catalunya, situada a la plana del Baix Ter, on l´espècie selecciona les àrees de mosaic agroforestal properes a masses d´aigua on el conill és abundant. El pla de Cruïlles sembla ser l´únic punt permanentment ocupat per l´espècie. La seva supervivència es veu amenaçada per la invasió del visó americà, la desaparició del paisatge agrícola tradicional i l´ús generalitzat de rodenticides. Al tram mitjà del riu Daró s´ha observat que els amfibis constitueixen una part molt important de la dieta de la llúdriga.