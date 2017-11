Olot tanca abans els llums de Nadal per protestar pels presos

L'Ajuntament d'Olot encendrà els llums de Nadal del centre de la ciutat només en horari comercial. Ho farà en senyal de protesta per l'empresonament dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sanchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i dels membres del Govern Català cessat que són a les presons d'Alcalà Meco i Estremera.

En el darrer ple, Mireia Tresserras (CUP) va demanar: «Ens agradaria que no obrissin els llums de Nadal fins que els presoners estiguin en llibertat».

Davant del prec, el regidor d'Espai Públic, Josep Gelis (PDeCAT), va explicar que l'Ajuntament havia rebut una visita d'un representant de l'Assemblea de la Defensa de la Llibertat, el qual havia demanat que no obrissin els llums.

L'Ajuntament, segons Gelis, va respondre que si la decisió de tancar els llums era general a totes les localitats catalanes, Olot no seria diferent. Això no obstant, si no ho era, ells optarien per només obrir els llums del centre durant l'horari comercial.

Va dir: «Així mentre en anys anteriors ajustàvem l'obertura fins a les 10 0 2/4 d'11 de la nit, ara ho ajustarem a l'horari comercial». És a dir, els llums de Nadal del centre romandran oberts fins a 2/4 de 9 de la nit.

També va precisar que si bé en anys anteriors havien allargat la lluminària en els dies de Nadal i de Cap d'Any fins a les 12 o la 1 de la nit, ara no ho faran. En canvi, sí que mantindran els llums oberts fins tard durant la nit de la cavalcada dels Reis d'Orient.

Va explicar que aquest any l'acte principal de la diada de Reis serà a les escales de l'església de Sant Esteve, cosa que fa necessari poder disposar dels llums de Nadal a la zona. En anys anteriors, l'escenari de recepció de cartes i peticions estava instal·lat al Firal, ara en obres de reforma.