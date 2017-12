Prospera la moció de censura a Setcases i Anna Vila treu l´alcaldia a Carlos Fernández

Setcases (Ripollès) ha canviat d'alcalde. La moció de censura que el mateix equip de govern –al consistori no hi ha oposició- havia tirat endavant contra Carlos Fernández ha prosperat amb tres vots a favor i un en contra. La fins ara tinenta d'alcalde i regidora de Medi Ambient, Anna Vila, s'ha convertit en la nova alcaldessa. La sessió s'ha fet sense la presència de Fernández, que no s'ha presentat al ple. Els impulsors de la moció han reiterat que els motius per forçar el canvi no són polítics sinó d'actitud, per la gestió "individualista i sense transparència" feta per Fernández. "No és una cacera de bruixes", ha assegurat la nova alcaldessa, afegint que calia escollir entre un nou model "participatiu i cooperativista" o "mantenir l'opac, individualista i poc rigorós" que hi havia fins ara. A Setcases, el govern l'integren Independents de Setcases- Candidatura de Progrés (IdS-CP) i CiU.