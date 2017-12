Les estacions d´esquí obren abans del pont de desembre

Gràcies a les baixes temperatures dels darrers dies i la constant feina dels equips tècnics, centrats en la producció de neu i la preparació de pistes, les estacions d'esquí de les comarques gironines estaran obertes al públic abans del pont de desembre. Tot apunta que durant aquests dies es podran condicionar el màxim nombre de pistes i remuntadors per tal d'oferir el millor servei als usuaris.

La Molina va encetar la temporada el passat dijous 30 de novembre amb una jornada en què els visitants van poder aprofitar una tarifa reduïda i van gaudir de fins a 20 cm de gruix de neu. De cara al pont de la Puríssima, hi podria haver –amb tota la zona central i la zona Roc Blanc– 21 pistes obertes, 8 remuntadors i un gruix de neu que aniria dels 20 cm a la cota baixa als 40 cm a la cota alta.

En el cas de la Vall de Núria s'havia d'obrir aquest cap de setmana però a causa del fort vent no s'ha pogut fer. El primer dia de la temporada en aquesta estació s'aplicarà una tarifa reduïda. Un cas similar és el de l'estació Vallter 2000, que està treballant al màxim per tenir-ho tot a punt per al dimarts 5 de desembre, també abans del pont. Tot apunta que es podrà activar el sistema de producció de neu de cultiu a ple rendiment i condicionar, així, el màxim nombre de pistes i remuntadors. Durant aquesta data, els visitants que hi assisteixin podran gaudir de la neu amb una jornada de portes obertes.