Matí gèlid amb mínimes amb 9 graus negatius a Salt i -7,6 a Vilobí

Els veïns de les comarques de Girona es van llevar ahir amb un nou matí gèlid. Els valors sota zero van ser molt destacables i les mínimes van caure per exemple, a les Deveses de Salt fins als 9 graus sota zero i a la plana de la Selva, fins als 7,6 graus sota zero a Vilobí d'Onyar.

Al Pirineu, les temperatures més baixes també van ser de cru hivern amb registres com els 10,8 graus negatius a Alp o els 10,1 sota zero a Das.

A l'Alt Empordà per contra, les mínimes es van mantenir positives amb excepció dels 0,7 sota zero a Navata. Els valors positius són sobretot el resultat del vent que hi segueix bufant. A Portbou per exemple, la mínima va ser de 6,4 graus però la tramuntana hi va deixar una ratxa 98,64 quilòmetres per hora durant la matinada.

El meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona, Gerard Taulé va fer ahir un repàs dels registres més baixos de la ciutat de Girona, Sarrià de Ter i Salt. Destaquen els 9 graus negatius de les Deveses de Salt però a Sarrià de Dalt també es va assolir un registre baix també com són els 7 graus negatius. Aquest fet va provocar que la riera Xuncla estigués glaçada.

En canvi, a l'estació meteorològica del centre de Sarrià de Ter, el termòmetre va caure menys, fins als 3,1 graus sota zero. A Girona ciutat, al centre es va arribar als 1,4 graus sota zero a l'observatori situat al carrer Santa Clara.

Un altre fenomen d'aquesta situació de baixes temperatures, que Taulé destaca d'aquests darrers dies és el que es va viure diumenge a les set de la tarda. Assegura que es va veure una illa de calor -clima urbà- de 9 graus am el seu màxim tèrmic a l'estació de la Granvia Jaume I de Girona amb Sèquia, al barri de l'Eixample i una mínima de 3,4 graus sota zero a les Deveses de Salt, pels volts de les set de la tarda.

Les màximes en canvi ahir es van enfilar a l'Empordà fins als 14,3 graus a Sant Pere Pescador mentre que a zones o fins als 11,4, a la ciutat de Girona.



Alerta per onada de fred

Protecció Civil destaca que fins avui encara estem en onada de fred i per això, té activa l'alerta fins demà. La previsió és que demà surti el sol i que les mínimes, segons, el Servei Meteorològic de Catalunya, segueixin ense canvis importants, amb inversió tèrmica matinal entre les planes i fondalades i les zones elevades. Pel que fa a la temperatura màxima es mantindrà sense canvis importants. Per tant l'ambient serà molt fred tot i lluir el sol.

Protecció Civil destaca que cal davant d'aquesta situació d'onada de fred al tenir especial precaució si s'ha de romandre a l'exterior de matinada i tenir molta cura en la conducció de matinada i primera hora del matí en zones obagues a on les temperatures seran més baixes i serà molt probable la presència de gel a la calçada i per tant, cal anar en compte si es condueix.