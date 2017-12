Més d´un 80% d´ocupació previst pel pont al Pirineu i a l´interior de Girona

La neu, la sensació d'una bonança econòmica i un calendari festiu favorable. Aquests són els tres elements clau que des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona expliquen que determinades zones de la demarcació assoleixin més del 80% d'ocupació. Hi ha una millora, tot i que mínima, a les zones que solen atraure turistes durant el pont de la Puríssima; és a dir, les d'interior i de muntanya.

«És més o menys l'habitual; però sí que l'any anterior eren sobretot dues nits d'estada i ara són més de tres, tot i que això depèn molt de com cau el pont», ressalta la portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Marina Figueras. El fet que hi hagi un sol dia laborable entre quatre festius fa preveure que hi hagi gent que faci pont i s'escapi als destins sobretot d'interior i muntanya.

Per comarques, la Garrotxa és la que té a hores d'ara la millor previsió: un 83%. «No hi ha neu però sí que, en aquesta època, les rutes i el senderisme són un atractiu d'aquesta comarca», considera Figueras. La Cerdanya tindrà una ocupació estimada del 80% i el Ripollès, del 75%. A la Selva interior, s'espera arribar al 55%.

A la zona urbana de Girona, l'ocupació es preveu que se situï a l'entorn del 60%. A la franja marítima de les comarques de Girona, només un de cada deu hotels estaran oberts, el que suposa 7.700 places. Sobre aquestes places obertes, la previsió a Costa Brava Centre serà del 75% mentre que a la Selva Marítima es quedarà al 65%. Al litoral hi destaca, tímidament, la presència de turistes francesos. «A l'Alt Empordà, tota la zona marítima està tancada», ha ressaltat Figueras. A l'entorn de la capital de la comarca i als municipis d'interior s'espera arribar a una ocupació del 45%.

El sector de la restauració és el que preveu un major creixement respecte l'any passat. Els dies en què es preveuen atendre més comensals són el divendres i el diumenge. «Preveuen que sigui un bon pont, millor que l'any passat», explica Figueras recordant que aquest sector va «molt lligat» a la «recuperació econòmica».

El perfil del visitant continua sent el mateix: parelles i famílies de Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. De la resta de l'Estat, els turistes bascos destaquen respecte a la resta.

Paral·lelament, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial pel pont de la Constitució. Aquest es posarà en marxa avui a les 3 de la tarda i estarà vigent fins al diumenge a mitjanit. Es preveu que les vies més conflictives siguin aquelles que condueixen cap a les zones d'esquí i poblacions de muntanya, els accessos a Andorra i l'autovia A-2.