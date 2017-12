Una ONG educativa denuncia que el 68% dels centres no té recursos per atendre la diversitat

El 68% dels centres educatius públics de l'Estat no té prou recursos humans, materials i econòmics per gestionar la diversitat, segons revela l'estudi «La població migrant en el context educatiu espanyol» elaborat per la Lliga Espanyola de l'Educació, una ONG creada el 1984 que s'autodefineix com a independent i laica.

Les dades, presentades la setmana passada a València, s'han obtingut a través d'una enquesta realitzada a cinquanta centres d'educació Primària i Secundària de 13 províncies de 10 comunitats autònomes diferents i que ha estat finançada pel Fons d'Asil, Migració i Integració de la Direcció General de Migracions.

Encara insuficients, el 70% dels centres diu que disposa de personal específic com a mediadors, pedagogs o professors d'idiomes; i el 54% dels de Primària i el 46% dels de Secundària té llibres, documents i recursos digitals per abordar la problemàtica .

La coordinadora de l'àrea d'Interculturalitat i Immigració de la Lliga d'Educació, Sonia Ortega, va explicar que l'informe també detalla que el 48% del professorat afirma no tenir una formació específica en temes d'interculturalitat. Tot i això, mostra «una alta motivació i implicació» per a la integració de l'alumnat migrant a les aules, de manera que en moltes ocasions la seva obstinació «genera una invisibilització de la manca de recursos» –va comentar. Entre els majors problemes que troben va subratllar les dificultats amb les barreres idiomàtiques i amb el nivell acadèmic d'aquest col·lectiu.

A més, la sociòloga Irene Rojas va destacar la falta d'implicació de les administracions públiques en recursos econòmics i humans «perquè els centres puguin gestionar la diversitat». En relació a això, el 76% dels centres ha assenyalat que les seves accions externes provenen de l'ajuda d'ONG i associacions sense ànim de lucre en barris on han situat el nivell econòmic en un 56% de classe baixa i un 40% de classe mitjana.

D'altra banda, tot i el finançament, el 62% dels alumnes té grups d'amistats mixtes amb independència de la seva nacionalitat d'origen; i un 80% diu tenir un índex de conflictivitat i de problemes de convivència baix.

El president de la Lliga Espanyola de l'Educació, Victorino Mayoral, va indicar que l'objectiu d'aquest estudi és «visibilitzar» i donar a conèixer «la realitat de la població migrant en l'àmbit educatiu per millorar els processos d'inclusió».