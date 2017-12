L´Ajuntament d´Olot enderroca una fàbrica per fer un passeig

L'Ajuntament d'Olot acaba l'enderroc d'una fàbrica de tres pisos i subterrani que s'eleva per damunt del Fluvià al barri de Sant Miquel. La previsió és que l'enderroc s'acabi aquest mes de desembre i sigui el primer pas d'un passeig Fluvial que anirà des de l'inici del carrer Sant Miquel, al costat de la seu del Consorci de Benestar Social) fins a la zona de la Rodona, on connectarà amb el passeig que surt del parc dels Nius i acaba a la font de les Tries.

L'enderroc i el passeig formen part de les accions de millora documentades en el Programa Integrat d'Accions de Millora del barri de Sant Miquel.

El regidor d'Urbanisme, Josep Gelis (PDeCAT), ha explicat que han d'ensorrar més cases per disposar d'espai per fer el passeig. «Però no gaires», ha precisat.

També ha explicat que l'acció forma part del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ha assenyalat que el cost d'ensorrar la fàbrica i una casa ha superat els 50.000 ?.

Per tal de fer el passeig, l'Ajuntament va adjudicar en Junta de Govern l'encàrrec de la redacció del projecte executiu d'urbanització d'un passeig vora riu i tractament d'espais adjacents al barri de Sant Miquel. El preu de la redacció és de 5.415 ?.

Gelis ha explicat que, tot i l'encàrrec, el projecte d'un passeig és a llarg termini. De tota manera, ha valorat com una gran millora urbanística la desaparició de la fàbrica i d'una casa del carrer Sant Miquel. L'operació permetrà que en el termini de pocs dies es pugui visualitzar el riu des de l'avinguda Girona.



La fàbrica

Segons fonts de l'Arxiu Històric de la Garrotxa, la fàbrica que desapareixerà per sempre és un edifici construït a finals del segle XIX, però es desconeix la seva funció. No se sap si estava dedicada al tèxtil o era una adoberia. El darrer cas és el del lloc, on treballaven els blanquers que assaonaven les pells. És a dir, convertien les pells amb cuir per fer-ne vestits, sabates, selles de muntar cavalls, corretges i altres.

El que si se sap i és ben visible és que la fàbrica es va erigir damunt del molí de Capsasarroca. Encara ara es poden veure els conductes d'entrada i sortida de l'aigua que servien per netejar les pells.

Està documentat que el 1724, l'abat de Ripoll va donar permís a Pau Bassols (moliner d'Olot) per establir una adoberia i fer servir les aigües del molí de Capsasrroca, que era de Pau Bassols. (Miquel Puig i Reixach. La indústria de la pell a Olot en el primer quart del segle XVIII. PEHOC).

Les adoberies van tenir un paper fonamental en el desenvolupament industrial d'Olot. Va arribar a haver-hi el carrer de les adoberies i d'elles van sortir molts recursos que van fer possible les indústries posteriors. N'hi havia hagudes una vintena a la vora del riu i prop de la font del Tura.