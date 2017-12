Inicien la instal·lació d´armaris de compres en línia a la Garrotxa

Correus ha instal·lat el primer buc de calaixos HomePaq de la Garrotxa a les Planes d'Hostoles. El municipi de la vall d'Hostoles és el primer a estar dotat del sistema per a la recollida de paquets de compres fetes en línia. El HomePaq està ubicat al Centre Cívic. És un lloc amb una afluència de gent important i de fàcil accés tant a peu com amb cotxe.

Segons ha explicat l'alcalde de la localitat, Eduard Llorà (PDeCAT), la previsió és que el sistema s'escampi ben aviat per la major part de pobles de la Garrotxa.

Es tracta d'una novetat, perquè fins fa poc el sistema era conegut amb el nom de CityPack. La denominació significa que es poden recollir els paquets en estacions de metro, supermercats i centres comercials, en el treball, en benzineres i en d'altres llocs de les ciutats.

El canvi, començat a les Planes, suposa que les zones rurals passen a disposar d'un sistema de recollida per codi personalitzat i d'autorecollida que fins ara només havia tingut lloc a les grans urbs.

Els City Pack i els HomePaq són mobles instal·lats en llocs de molt de pas i en comunitats de veïns. La seva funció és guardar els paquets de les compres fetes per Internet d'una manera segura i pràctica.

Amb el sistema clàssic, els paquets arriben a l'oficina de Correus de cada localitat i els carters ho comuniquen als receptors. Moltes vegades els receptors no són a la casa i en d'altres ocasions, els seus horaris de treball no coincideixen amb els d'obertura de les oficines. En conseqüència, el receptor té una complicació en la recepció dels paquets.

La funció del dispositiu HomePaq és la d'escurçar el procés normal de recepció de paquets. Així doncs, l'usuari s'inscriu al HomePaq i rep una adreça per comprar en qualsevol botiga de la xarxa. Quan un usuari acaba d'efectuar la compra en línia, rep el codi que li haurà de servir per obrir el calaix del HomePaq, on podrà recollir el paquet. Quan la mercaderia estigui al calaix, rebrà una notificació electrònica i la podrà anar a buscar a l'hora que vulgui.

El sistema de recollida de paquets de correus, que ben aviat estarà repartit a totes les localitats de la Garrotxa, té variants.

Així doncs, no solament és Correus l'entitat que reparteix mobles de recollida de paquets. Amazon, una de les companyies de comerç electrònic i serveis de computació en el núvol més importants del món, és una empresa amb una base estimada en més de 30 milions de clients a tot el món.

Varen començar amb la venda de llibres en línia i ara venen tot tipus de productes: roba, joguines, jocs electrònics, discs... El seu valor en borsa el 2017 és de 460 milions de dolars.

Amazon fins fa poc competia amb preu amb el comerç tradicional. És a dir, botigues i grans superfícies comercials. La presentació dels productes és la màxima que es pugui obtenir a través d'una pantalla. Un altre inconvenient era el procés de lliurament del producte.

Per tal de millorar el darrer pas, Amazon també ha posat Amazon Lockers. És a dir, les taquilles d'Amazon. En resum, es tracta del mateix sistema que el servei de Correus ha posat a les Planes d'Hostoles. La previsió d'Amazon també és de posar armariets per tot arreu on pugui haver-hi clients.