La Vall d´en Bas inclou un pla per fer habitages socials al pressupost

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, en el seu darrer ple, va aprovar un pressupost de 3.500.000 ?. La previsió de comptes preveu recursos per un pla plurianual destinat a habilitar habitatges de protecció social per a joves.

L'Ajuntament ha comprat el Casino de Sant Esteve d'en Bas i ha obtingut la donació de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.

El següent pas és destinar fons a recuperar els dos edificis sense que perdin el caràcter que han tingut sempre. Les idees són mantenir-los, evitar que es degradin i fer-los d'utilitat pública.

La previsió és fer 5 pisos a cada edifici i així disposar de 5 pisos de lloguer social per a Sant Esteve i 5 per vendre a Sant Privat. Als baixos del casino hi volen fer un local polivalent.

A més, l'Ajuntament compta amb uns terrenys situats darrere de l'edifici de la rectoria per fer-hi més pisos.