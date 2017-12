El Ministeri d´Educació convoca 1.000 places per a docents a l´exterior

El Ministeri d'Educació reforçarà la seva acció educativa a l'exterior amb la publicació de tres convocatòries de llocs de treball per a prop de 1.000 places de docents de tots els nivells educatius previs a l'ensenyament universitari i d'Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).

La convocatòria més àmplia és la de professorat visitant als Estats Units, Canadà i Regne Unit, amb 777 vacants per a mestres i professors d'Ensenyament Secundari, tant si són funcionaris de carrera o no. Per la seva banda, la xarxa de centres i programes espanyols del Ministeri d'Educació a l'estranger necessita 181 funcionaris docents de carrera per cobrir llocs en 16 països: Andorra, Argentina, Alemanya, Austràlia, Bèlgica, Brasil, Colòmbia, Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Marroc, Portugal, Suïssa i el Regne Unit.

El professorat seleccionat treballarà en institucions educatives variades com centres espanyols a l'exterior, seccions en centres d'altres estats, Escoles Europees o Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles.



De Nova Zelanda a Brasil

Així mateix, 20 docents funcionaris de carrera de Secundària o d'EOI podran treballar com a assessors tècnics a l'exterior, en 15 països tan diversos com Nova Zelanda, Filipines, Rússia o el Brasil. Els docents que compleixin els requisits necessaris per a cadascuna de les convocatòries poden inscriure's a la seu electrònica del Ministeri d'Educació. El termini per presentar sol·licituds per a Professors Visitants venç el 14 de desembre i el de Docents i Assessors a l'Exterior el 21 de desembre.