Trobada d´associacions de dones rurals al Núria Social d´Olot

La cooperativa Resilience Earth (capacitat de recuperació davant de l'adversitat en la terra) ha programat la primera trobada europea d'una nova xarxa d'associacions de dones rurals per aquest cap de setmana al local del Núria Social Olot. Hi haurà dones rurals procedents de Catalunya, França i Grècia. Hi col·laboren el programa Europeu Erasmus i el Núria Social.

El dimecres, 20 de desembre, el Núria Social acollirà les dones de Yagaru (dones subsaharianes). Faran una manifestació de 13 veus de poetes i escriptores africanes. Poemes de discriminació i de presència en les lluites d'alliberament.