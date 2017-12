Un control de trànsit acaba amb la detenció de quatre lladres de productes de supermercats a Banyoles

Un control de trànsit ha acabat amb quatre detinguts per robar productes d'alimentació de dos supermercats de Banyoles.

Els lladres van ser enxampats per una patrulla de la Policia Local de Banyoles i els Mossos d'Esquadra hi van donar suport perquè coneixien dels robatoris en els supermercats.

Els arrestats portaven amagat en bosses d'escombraries productes d'alimentació furtats i valorats en 1.250 euros en dos supermercats de la població.

Els arrestats són tres homes i una dona d'entre 22 i 42 anys, de nacionalitat romanesa i veïns de Terrassa (Vallès Occidental) i van quedar acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de furt.

Els fets es remunten a la tarda del 15 de desembre i en el marc d'un control de trànsit, una patrulla de la Policia Local de Banyoles va aturar un turisme a la rotonda Europa de les Nacions. Els agents van observar que en el vehicle hi viatjaven quatre persones que de seguida es van mostrar molt nervioses.

Agents dels Mossos de la comissaria de Banyoles van adreçar-se al lloc per tal de donar suposrt a la patrulla local així com pel fet que tenien coneixement que un supermercat de la població acabava de patir un furt i els autors havien fugit del lloc.

Els policies van escorcollar el vehicle i al maleter hi van localitzar diverses bosses d'escombraries plenes de productes d'alimentació, tals com gran quantitat de torrons i xocolates, bombons, cafès, llaunes de tonyina i caramels, així com diverses caixes de profilàctics. També es van localitzar dos mallots de color negre.

Minuts després els agents van comprovar, amb els supermercats de la zona, si s'havia produït algun furt. Van poder saber que en un supermercat s'havien furtat productes per valor de 148 euros mentre que en un altra superfície els productes sostrets ascendien a 1.100 euros.

Els quatre ocupants van quedar detinguts per un delicte de furt ja que no van acreditar cap tiquet de compra de les dues superfícies comercials d'on provenien els productes.

Els detinguts, la majoria amb antecedents pels mateixos fets, va passar el dia 17 de desembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.