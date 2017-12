Tres projectes ampliaran la xarxa de les vies verdes

El ple de la Diputació de Girona va aprovar ahir per unanimitat tres projectes d'ampliació de la xarxa de vies verdes de la demarcació, pressupostades per uns 5,18 milions d'euros. El tram amb més inversió prevista és el que ampliarà els camins entre el Pirineu i la Costa Brava (amb un pressupost de 3,6 milions); seguit del projecte per fer el tram entre Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya (1,3 milions) unint el Ripollès i la Garrotxa. El tercer és «El Camp Llarg, un pont entre l'urbà i el rural» al Pla de l'Estany, que compta amb un pressupost de 215.248,65 euros.

La diputada delegada de Programes Europeus, Maria Àngels Planas, va explicar que un cop signats els convenis amb els ajuntaments corresponents calia tirar endavant els projectes per tal d'avançar en la seva «licitació i execució».

El plenari també va donar el vistiplau als encàrrecs dels ajuntaments de Garrigàs i Begur per a la instal·lació de calderes de biomassa. Els acords són fruit dels convenis signats amb ambdós consistoris a través dels quals la institució s'encarrega de gestionar la compra de les instal·lacions.

Precisament, la Diputació impulsa un pla per fomentar la instal·lació d'aquests aparells i ha atorgat des del 2014 més d'una quarantena de subvencions. Fins ara, n'ha instal·lat 38 a tota la demarcació. En aquest sentit, el ple també va aprovar les noves bases que han de regular l'atorgament d'ajuts als ajuntaments.



Contactes amb la Generalitat

Al torn de precs i preguntes, el diputat de la CUP, Lluc Salellas, va preguntar si s'ha fet alguna gestió en relació als «presos polítics». «Voldríem saber si s'han fet arribar cartes no només als consellers sinó també a Sànchez i Cuixart donant-los suport o si s'han fet peticions a institucions penitenciàries», va dir.

El president, Pere Vila, li va respondre que han participat a tots els actes, que han aprovat les mocions de suport i que han «parlat» amb la majoria dels consellers que han sortit de la presó. «Sobre les possibilitats de fer més accions, dir-li que no ho hem fet però ho estudiarem», va afirmar.

Salellas també va preguntar si la Diputació ha mantingut contactes amb la Generalitat des de l'aplicació del 155 i si ha tingut «la mateixa actitud o la han canviat». Vila li va respondre que fa setmanes que no hi ha tingut cap relació més enllà de les que mantenen els funcionaris de les diverses àrees. «Ni nosaltres ens hi hem dirigit ni ells a nosaltres perquè tampoc hi havia cap tema pendent», va dir.