L'hospital de la Cerdanya transforma quinze habitacions en cambres individuals

L'hospital de Cerdanya ha convertit quinze de les seves habitacions en cambres d'ocupació individual, amb un sofà per als acompanyants que es pot utilitzar, si cal, com a llit. Tot i que les 32 habitacions del centre son idèntiques i, en principi, d'ocupació doble, el personal d'infermeria gestiona aquests espais segons les necessitats clíniques i les circumstàncies familiars de cada cas. A partir d'ara, quan la condició del malalt ingressat requereixi la presència més constant de familiars que l'acompanyin, aquests comptaran amb un entorn molt més confortable per passar el dia, indiquen des del centre.

Els sofàs, que fan la mida d'un llit individual, també poden ser utilitzats pels acompanyants per reposar durant la nit. Quan se'n vulgui fer aquest ús, com a «llit complementari», els acompanyants s'hauran de responsabilitzar de portar i retirar el parament de llit. En casos d'ingrés urgent a la nit, el personal de la planta facilitarà als familiars allò que necessitin per assegurar la seva comoditat.