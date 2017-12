La Garrotxa acull cinc famílies refugiades formades per 18 persones

La Garrotxa acull divuit persones refugiades. Ho va explicar el regidor de Benestar Social, Josep Berga (PDeCAT), en el darrer ple. Berga va concretar que són 5 famílies formades per 18 persones, entre les quals hi ha 5 nens.

El regidor de Benestar Social va explicar que per la primavera van començar els tràmits per l'arribada de refugiats a la Garrotxa. Llavors, el Consorci de Benestar Social es va posar en contacte amb la fundació de Convivència i Cohesió Social (Cepaim).

Va apuntar que no havien fet pública l'arribada ni havien explicitat l'origen, perquè volien donar la màxima normalitat a la integració dels refugiats.

Berga va exposar la presència de refugiats a la Garrotxa en el decurs de l'aprovació d'una moció presentada per ell mateix al ple d'Olot. La moció estava destinada a definir el compromís d'Olot amb els refugiats. La moció va ser aprovada per unanimitat.

En el debat, la regidora del PSC, Mercè Traveria, va recordar que al món hi ha 4,8 milions de persones refugiades i que la meitat són nens.

El portaveu d'Olot en Comú, Xavier Garcia, va posar en consideració que en el passat hi ha hagut catalans que es varen trobar en la mateixa situació que els refugiats.

Anna Descals, de la CUP, va criticar el blindatge de la frontera del sud feta per la Comunitat Europea. Clara Casanovas (ERC) va posar en consideració el fet que, segons el seu criteri, les organitzacions municipals poca cosa poden fer per als refugiats si no canvien les polítiques de l'Estat Espanyol i de la Unió Europea.

Amb la moció, l'Ajuntament es compromet a participar en els plans de refugi coordinats des de l'àmbit estatal i català, i estudiar mesures que, en l'àmbit municipal, puguin facilitar l'accés de les famílies refugiades als serveis municipals. També es comprometen a generar espais de trobada amb la població autòctona. Finalment, emprendran accions de sensibilització d'àmbit municipal.