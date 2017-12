Els alumnes de l'escola de Música de Llagostera omplen el teatre del Casino

El passat dijous 21 de desembre, els alumnes de l'escola de música de Llagostera van omplir el Teatre del Casino per acollir una nova edició del concert de Nadal. Enguany, els joves músics van estar acompanyats pel grup de pop-rock llagosterenc Sotrac. Un dels membres del grup, l'Albert Comas, va aprofitar per recordar el seu pas per les aules de l'Escola de Música. La vetllada va estar repleta d'interpretacions que van emocionar el públic.