La Caixa destinarà 520 milions d'euros a obra social

La Fundació La Caixa incrementarà el seu pressupost fins als 520 milions amb vista a 2018 i mantindrà el focus en programes socials i a ajudar els col·lectius més vulnerables promovent la igualtat d'oportunitats. El pressupost de l'any passat, que era de 10 milions d'euros menys, ha permès impulsar prop de 50.000 iniciatives que han beneficiat 11 milions de persones del país.

Al llarg del 2017, 12.500 activitats en els àmbits social, mediambiental, cultural i educatiu han rebut una inversió de 44,5 milions d'euros. D'una altra banda, s'han pogut atendre més de 60.000 nens en situació de vulnerabilitat, s'han facilitat 32.000 llocs de treball a persones en risc d'exclusió social i s'ha aconseguit la participació de 820.000 persones en el programa d'envelliment actiu.

En l'àmbit de l'habitatge i l'assistència, 33.000 ciutadans han pogut accedir a un pis social i 23.000 persones amb malalties avançades han rebut assistència, gràcies als més de 16.000 voluntaris que col·laboren amb la fundació.

La Fundació també ha continuat apostant per la cultura i la ciència a través dels seus centres i exposicions i per la investigació científica, que ha comptat amb una inversió de més de 60 milions el 2017 i preveu arribar als 90 milions el 2019. La investigació en salut està sent un dels principals eixos d'activitat, amb especial incidència en les malalties cardiovasculars, infeccioses, neurociència i oncologia.

Amb una campanya de comunicació, l'entitat ha volgut donar protagonisme a algunes de les persones i organitzacions que s'han beneficiat durant l'any, com el menjador social San Blas, la Fundació Rei Ardit, Gazteleku, el Centre de Grans d'Irala, l'Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, l'Associació Gallega de Cooperatives Agroalimentàries, Save the Children o la Fundació Mornese entre d'altres.

«El fundador de La Caixa, Francesc Moragas, ens va mostrar fa més de 100 anys que hem de ser allà on hi hagi algú que ens necessiti, aquest compromís ens ha impulsat a estendre els nostres programes socials per tot el territori» va explicar el president de la Fundació Bancària, Isidre Fainé.