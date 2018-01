Propostes per sortir de casa el primer dia de 2018

Propostes per sortir de casa el primer dia de 2018

QUINES

AGULLANA

Quina A les 7 de la tarda a la sala de la Societat la Concòrdia quina.



ALBONS

Quina A 2/4 de 7 de la tarda a la Sala quina.



BESALÚ

Quina A les 6 de la tarda al pavelló municipal quina del club esportiu Besalú.



BESCANÓ

Gran quina A les 6 de la tarda, al pavelló d´esports, gran quina de Nadal dels clubs de bàsquet, futbol i patinatge.



BREDA

Quina A les 6 de la tarda al pavelló quina «Stick» de Nadal.



CAMPLLONG

Quina A les 6 de la tarda al pavelló quina extraordinària.



CANET D´ADRI

Quina A les 6 de la tarda al pavelló poliesportiu quina.



CASSÀ DE LA SELVA

Quina A les 6 de la tarda al pavelló polivalent municipal quina de tennis taula.



CELRÀ

Quina A les 7 de la tarda al pavelló de les Piscines quina del CP Celrà.



CISTELLA

Quina del futbol A 2/4 de 8 del vespre quina del club de futbol.



COLERA

Quina A les 7 de la tarda a la sala polivalent quina extra.



CORÇÀ

Quina dels gegants A les 6 de la tarda a la sala municipal quina de la colla gegantera



CORNELLÀ DEL TERRI

Quina esportiva A partir de les 6 de la tarda al pavelló poliesportiu quina de les entitats esportives.



CRUÏLLES

Quina A 2/4 de 7 de la tarda a la sala quina.



DARNIUS

Quina Ales 6 de la tarda al local social de la Concòdia quina.



EL PORT DE LA SELVA

Quina A les 6 de la tarda a l´Espai Port quina de l´AMPA del col.legi les Clisques.



GARRIGÀS

Quina A les 7 de la tarda quina extraordinària.



GIRONA

Quina de Santa Eugènia A les 6 de la tarda al pavelló municipal de Santa Eugènia-Montfalgars quina.

Quina de Sant Narcís A les 6 de la tarda al centre cívic quina tradicional.

Quina de l´Spar Citylift A les 6 de la tarda, al pavelló de Palau-2.

Quina de Taialà A les 7 de la tarda a l´escola del barri quina solidària.



L´ARMENTERA

Quina del futbol A les 6 de la tarda a la Sala Nova quina del CF L´Armentera.



LA BISBAL D´EMPORDÀ

Quina del bàsquet A les 6 de la tarda al pavelló Firal quina del Bisbal Bàsquet.



L´ESCALA

Quina del CER A les 6 de la tarda al centre cultural Xavier Vilanova quina del CER.



L´ESTARTIT

Quina A les 6 de la tarda a la sala polivalent quina.



LES ESCAULES

Quina A les 7 de la tarda al Cafè de la Societat quina popular.



LES PRESES

Quines A les 6 de la tarda al local social Bosc de Tosca quina.

- A les 6 de la tarda al centre cultural quina del CF Les Press.



LA JONQUERA

Unió Jonquerenca A les 7 de la tarda a la Sala de la Societat quina a benefici de la Unió Jonquerenca.



LLAGOSTERA

Quina A 2/4 de 6 de la tarda al Casino Llagosterenc quina de l´escola Puig de les Cadiretes.



LLERS

Quina del futbol A les 7 de la tarda, al pavelló municipal, celebració de la tradicional quina organitzada pel club de futbol i l´Ajuntament.



OLOT

Quina A les 6 de la tarda a la Casa Cultural d´Andalusia de la Garrotxa quina.



PALAFRUGELL

Quina A les 6 de la tarda al Centre Fraternal quina.



PALAU-SAVERDERA

Quina especial A les 9 de la nit al centre cívic quina d´electrodomèstics.



PERALADA

Quina A les 8 del vespre, a la sala del Centre, quina de Nadal.



ROSES

Quina A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de Frederic Rahola, quina de l´AE Roses. El club destinarà el 2% de la recaptació a la Fundació Roses contra el Càncer. Hi haurà servei de bar i entrepans.



PORQUERES

Quina A 2/4 de 6 de la tarda a Can Carreras quina organitzada per la Unió Espòrtiva Porqueres.



SANTA JAUME DE LLIERCA

Quina del futbol A les 6 de la tarda al centre civic quina promoguda pel Club de Futbol Sant Jaume.



SANT JULIÀ DE RAMIS

Quina A les 6 de la tarda al centre cívic.



SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Quina A les 7 de la tarda al local social quina.



SANTA CRISTINA D´ARO

Quina A les 6 de la tarda a l´Espai Ridaura quina dels Merlots.



VILADAMAT

Quina A les 6 de la tarda al local social quina.



VILAFANT

Quina A 2/4 de 7 de la tarda al centre Cultural i Esbarjo quina popular.



PESSEBRES

CASTELL D´ARO

Pessebre Vivent A les 7 de la tarda, al nucli antic i Vall de la Coma, 59è Pessebre Vivent de Castell d´Aro. Entrada: 5 euros (general), 4 euros (grups a partir de 15 persones · reserva prèvia), 3 euros (infants de 4 a 11 anys), gratuït (infants fins a 3 anys i Club Súper3). Per a més informació al web: www.pessebrevivent.com



FIGUERES

Mostra Fins al 7 de gener a la sala Toni Montal i sala d´exposicions de la Cate XIII Mostra de pessebres i diorames.



GIRONA

Exposició Fins al 7 de gener a la Carbonera i la Cisterna del Museu d´Història de Girona es pot visitar la 34a exposició de pessebres. De les 11 del matí a les 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 2/4 de 9 de la nit.

- Fins al 7 de gener es pot visitar el pessebre a l´entrada de l´Ajuntament.



SANT GREGORI

Pessebre de Can Roseta Fins el proper dia 11 de febrer es pot visitar el gran pesebre monumental de Can Roseta que aquest any està dedicat a la Catalunya Nord de les 11 del matí a la 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda, dies festius inclosos.



PESSEBRES VIVENTS

BÀSCARA

Representació A les 7 de la tarda representació del tradicional pessebre vivent.



BRUNYOLA

Representació A les 7 de la tarda la plaça representació del pessebre vivent amb una trentena d´escenes i més de 200 participants.



CASTELL D´ARO

Representació A les 7 de la tarda al nucli antic i Vall de la Coma representació del pessebre vivent.



PALS

Representació A les 6 de la tarda al recinte gòtic representació del pessebre vivent amb diferents escenes.



PERALADA

Representació A les 7 de la tarda al parc del Castell representació del pessebre vivent amb diferents escenografies tradicionals i diversos figurants.



SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Representació A 2/4 de 7 de la tarda a la sortida dels estudis representació del pessebre vivent i despréss coca i xocolatada per a tothom.



PASTORETS

GIRONA

Representació A 2/4 de 6 de la tarda al Teatre Municipal representació dels Pastorets del grup Proscenium.



PALAFRUGELL

Representació A les 6 de la tarda al Teatre representació dels Pastorets de Folc i Torres.



MÚSICA

CAMPRODON

Concert A les 7 de la tarda al Casal Camprodoní concert amb l´orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona.



LLAGOSTERA

Concert A les 7 de la tarda a l´església parroquial concert d´Any Nou amb la coral cantaires de Caldes i la col.laboració especial del Cor Adult de l´escola de música de Llagostera.



PORQUERES

Concert A 2/4 de 7 de la tarda a l´església de Pujarnol concert de Nadal amb lectura del poema de Nadal de J.M. de Sagarra.



PUIGCERDÀ

Concert A les 9 de la nit al Casino Ceretà concert de Cap d´Any amb l´orquestra simfònica del Vallès dirigida per James Ross i la participació de la soprano Isabella Gaudí.



TORROELLA DE MONTGRÍ

Concert A les 7 de la tarda a l´Auditori Espai Ter concert d´Any Nou amb la interpretació de peces musicals diverses com balsos i polques.



TOSSA DE MAR

Concert A 2/4 de 6 de la tarda al cinema Montserrat concert de Cap d´Any amb la presentació del nou CD: Sardanes de Tossa de la Cobla-Orquestra La Principal de la Bisbal. Primer, projecció del curtmetratge Sant Grau 1947 i altres imatges de Manel Oller Costa i després concert.



PISTES DE GEL

GIRONA

Pista de Palau de Fires De les 4 de la tarda a les 9 de la nit a l´interior del Palau de Fires pista de gel de 800 metres quadrats amb un tobogan de 27 metres de llarg i 2´5 metres d´alçada.



OLOT

Pista de gel De les 11 del matí a les 2 de la tarda i de 4 de la tarda a les 9 de la nit pista de gel a la plaça Major.



PALAFRUGELL

Pista de gel De les 4 de la tarda a les 9 de la nit a La Bòbila pista de gel de Nadal.



ESPECTACLES

LLORET DE MAR

Dansa A les 8 del vespre al Teatre representació de l´espectacle de dansa «El llac dels cignes».



REIS

BREDA

Patges A les 6 de la tarda al Cercle Bredenc visita dels patges reials per recollir les cartes.



APLECS

CADAQUÉS

Aplec del Sol Ixent A les 7 del matí al Cap de Creus Aplec del Sol Ixent amb sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera i xocolatada popular.