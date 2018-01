Nova certificació per a l'aeroport de Girona que el situa en primer nivell internacional

Els quatre grans aeroports catalans, entre els quals hi ha el de Girona Costa-Brava, han obtingut la màxima certificació europea de seguretat i se situen en el màxim nivell internacional. El Ministeri de Foment, a través de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha culminat el procés de certificació dels aeroports de l'Estat. D'aquesta manera, tots els aeroports comercials que superen uns valors establerts de transport de passatgers o càrrega disposen ja del Certificat Europeu de seguretat operacional d'acord amb el Reglament Europeu núm 139/2014.

A banda del de Girona, els altres aeroports catalans gestionats per Aena, els de Barcelona-el Prat i Reus, també han obtingut la certificació; de la seva banda, l'aeroport de Lleida-Alguaire, gestionat per Aeroports de Catalunya, empresa de la Generalitat, també ha estat reconegut com una instal·lació altament segura per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

El certificat garanteix el compliment dels requisits exigits als gestors aeroportuaris (a Espanya, Aena principalment) en àmbits com la competència del personal, adequació de recursos i garanties de solvència tècnica i financera. El procés requereix la cooperació entre els diferents àmbits implicats en la gestió d'un aeroport, que abasta també els plans d'emergències, la protecció de les radioajudes a la navegació o la gestió de la seguretat operacional.

Els aeroports que no entren en l'àmbit d'aplicació de la normativa europea mantenen una certificació estatal que garanteix els més alts nivells de seguretat.

D'altra banda, Aena ha tret a concurs els serveis de seguretat per al conjunt d'aeroports de la seva xarxa per un import total de 370.325.932 milions d'euros, dels quals més de 359 milions corresponen a 27 aeroports amb més trànsit de passatgers (aquí més de 19 milions són per al lot que inclou l'aeroport de Girona-Costa Brava, València, Reus i Saragossa). Uns altres 11 milions d'euros corresponen als 20 aeroports amb menys de 400.000 viatgers. El període d'adjudicació d'aquests contractes és de dos anys, prorrogable anualment durant dos més previ acord entre les parts.

Els plecs recullen, entre altres, l'acord entre els ministeris de Foment, Ocupació i Interior amb sindicats i empresaris sobre la contractació de serveis de seguretat privada i tenen en compte els nous plusos per a vigilants d'aeroports vinculats al desenvolupament de determinades activitats.

La licitació s'ha distribuït en dos expedients per la seva mida. Un que recull 27 aeroports de major trànsit (més de 400.000 passatgers) i que tindrà diversos adjudicataris, en estar dividit en lots (entre els quals el lot de l'aeroport de Girona-Costa Brava amb el de Reus, València i Saragossa), i un altre per als 20 aeroports amb un trànsit menor a 400.000 passatgers i tindrà un únic adjudicatari.

La contractació dels serveis de seguretat en els 27 aeroports de major trànsit tindrà diverses particularitats. Els serveis de seguretat de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas estan repartits en 4 lots amb 4 empreses adjudicatàries, cadascuna d'elles per dur a terme una funció específica, igual que amb el de Barcelona-El Prat, on la seguretat està repartida en tres lots. A Barcelona, el lot d'inspecció de passatgers ascendeix a 41.426.514,60 euros, 17,8 milions més respecte a la darrera licitació del 2016, que va ser de 23.635.968 euros. El servei de seguretat va ser adjudicat a l'empresa Eulen i finalitza al juny del 2018. Precisament, aquest servei va desembocar aquest estiu en un conflicte laboral que va provocar llargues cues i col·lapses als controls de seguretat de l'aeroport del Prat.

El segon lot al Prat és per a la inspecció d'equipatges, bodega i rondes per import de 23.596.343 euros. El tercer lot, per al Centre de Gestió Aeroportuària, surt a concurs per 1,9 milions d'euros.