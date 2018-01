Sant Gregori estrena una nova aplicació mòbil per als veïns

L'Ajuntament de Sant Gregori ja disposa d'un nou canal de comunicació que pretén «millorar la difusió d'esdeveniments, actes i activitats al municipi entre els veïns i veïnes, així com per tothom que vulgui estar informat de l'agenda d'activitats amb l'objectiu d'incrementar la participació», informa el consistori. L'Ajuntament ja disposa de diversos canals de comunicació amb perfils actius a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), un butlletí electrònic, cartelleres, revista o la ràdio municipal, però amb la nova aplicació es poden complementar tots aquests canals i arribar de forma més directa, via missatges i avisos al mòbil o tauleta.

L'aplicació es pot descarregar gratuïtament per a sistemes Android i iOS des de qualsevol dispositiu mòbil permetent consultar en tot moment l'agenda municipal, realitzar tràmits en línia, comunicar incidències o suggeriments de la via pública o en equipaments, consultar els horaris d'autobús, consultar telèfons i horaris de serveis d'interès, accedir al plànol del municipi i entrar a la pàgina web municipal ( santgregori.cat), que s'ha renovat completament aquest passat 2017. Un altre apartat destacat de la nova aplicació és l'accés directe al My112 on es pot contactar amb els serveis d'emergències de manera immediata i amb geolocalització del punt on es troba l'emergència. Pocs dies després que l'Ajuntament difongués la posada en marxa de la nova eina, l'aplicació ja acumula més de 150 descarregues, explica l'alcalde, Quim Roca. La nova aplicació ha tingut un cost de creació i disseny de 3.500 euros.